Luka Dončić: Oddolžili smo se za poraz proti Bosni

"Goran Dragić je vrhunski košarkar in izkušen. Dejansko je bil nezadovoljen s tem, da ni začenjal v začetni peterki. Željko Obradović je dejal, da mora trener vedno poslušati igralce, kar se je v tem primeru tudi zgodilo," je odziv reprezentantov in njihovega kapetana po tekmi komentiral Peter Vilfan. Dragić je proti Nemcem odigral 32 minut in v ključnih trenutkih poskrbel za to, da so Slovenci tekmo večino časa nadzirali.

A njegova igra in igra njegovih soigralcev je bila možna zgolj po tem, ko so se vsi vpleteni v porazu proti Bosni usedli in pogovorili. "Proti Bosni smo igrali zelo slabo. Ni bilo prave energije, glave so bile vroče. S fanti smo se pogovarjali in pokazali, iz kakšnega testa smo. Zato sem prišel nazaj, da pomagam reprezentanci in Luki ter fantom. Smo le evropski prvaki. Dvigujemo si samozavest za tekme, ki sledijo," je Goran Dragić po tekmi dejal Sanji Modrić.