V Berlinu se je začelo!

Slovenska košarkarska ekipa se je prebila do Berlina, kjer se odvija prva tekma naših fantov v osmini finala. Nasproti jim stoji Belgija, ob njih pa so tudi slovenski navijači. Nekateri tekmo spremljajo v živo, drugi pa prek slovenskih televizijskih zaslonov. Vsi pa združeno držijo pesti - da aktualnim evropskim prvakom uspe doseči zmago in uvrstitev v četrtfinale.

Himni sta po dvorani že zadoneli, najprej belgijska, nato pa še slovenska. Fantje so bili zelo zbrani, na tribunah v ozadju pa so slovenski navijači razprli zastave, slišalo se je tudi glasno brundanje naše melodije. Med tekmo po dvorani odmevajo tudi ritmi slovenske navijaške ekipe z glasnimi vzkliki "Mi, Slovenci!" Sedaj gre na vse ali nič - in naši košarkarji potrebujejo vso podporo. Nekaj navijaških skupin, ki so fante srčno spremljale na vseh uspehih v Kölnu, pa danes navijajo doma. Iz Stražišča pri Kranju sporočajo bo tudi tokrat, "zmaga naša". V znamenje podpore so v slovenske barve obdali enega izmed lokalov, kjer tekmo združeno podpirajo - tokrat na daljavo.

Tri vprašanja z Murićem Na prvi berlinski tekmi slovenskih košarkarjev je na tri vprašanja odgovarjal Edo Murićem. Povedal je, kdo je njegov idol, kakšen okus sladoleda mu je najljubši in kaj je ob prerivanju na koncu tekme rekel Dennisu Schöderju. Po Berlinu so se že dopoldan sprehajali mladi fantje v Dončićevem dresu Po Berlinu je že vroče, saj gre na vse ali nič. V skupinskih bojih v Kölnu je naše fante prišlo podpirat več kot tisoč slovenskih navijačev, v Berlinu jih je po napovedih še več. Športni mediji so po mestu že opazili mlade navijače z dresom Luke Dončića. Medtem pa se tudi v Sloveniji navijači že ogrevajo. In kakšne so njihove napovedi? "Spet brez glasu," je zapisala ena izmed uporabnic Twitterja, večina pa našim fantom napoveduje suvereno zmago. "Luka je Dražen" Pred današnjim obračunom je naša ekipa z Mileno Novak obiskala mamo košarkarske legende, Biserko Petrović, ki v muzeju svojega sina že gosti Lukov dres. V njenem srcu pa ima naš megazvezdnik prav posebno mesto. Kaj mu sporoča? Podpore mame legendarne košarkarske zvezde je Luka seveda zelo vesel in ni prvič, da mu je mama preminulega hrvaškega košarkarja javno izkazala občudovanje. Že pred finalom Evrolige leta 2018 se ji je zahvalil: "Zelo veliko mi pomeni to, kar je rekla. Dražen je eden in edini. Bil je najboljši evropski košarkar. Res, hvala." Tekmo bomo od 14.15 prenašali tudi na POP TV in VOYO