Slovenija proti outsiderjem, ki stavijo na odlično kemijo in moštveni duh

"Ključna bo prva tekma. Če nam jo uspe dobiti, potem imamo možnosti," nam je pred začetkom prvenstva razlagal prvi madžarski zvezdnik in edini evroligaš v moštvu Adam Hanga. Madžari so Bosni in Hercegovini 35 minut dobro parirali, v zaključku pa popustili in izgubili z 85:95. Ker jih do konca čakajo štiri zveneče reprezentance, je bolj ali ne že jasno, da je njihovih upov na ponovitev uspeha izpred petih let, ko so za napredovanje v svoji skupini premagali Češko in Romunijo, konec.

Manko talenta je v primerjavi z drugimi reprezentancami v naši skupini pri Madžarih očiten, a tudi oni imajo v svojem rokavu kar nekaj adutov. Gre za zelo izkušeno reprezentanco, nihče od nosilcev ne šteje manj kot 25 let, številni pa so že na prejšnjem Eurobasketu igrali pomembno vlogo – David Vojvoda, Rosco Allen, Akos Keller, Zoltan Perl in Adam Hanga.