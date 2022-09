Slovenci in Madžari se že ogrevajo pred tekmo 2. kroga EP

Madžarska je v uvodnem krogu za deset točk izgubila proti Bosni in Hercegovini (95:85). Madžarski selektor Stojan Ivković lahko računa na izkušenega Adama Hango in naturaliziranega igralca Mikaela Hopkinsa .

"Rekli smo si, da bomo šli tekmo po tekmo. Za Madžare vemo, da znajo igrati, v kvalifikacijah smo z njimi imeli težave in izgubili. Maksimalno smo se pripravili na njih, gremo stoodstotno v tekmo po drugo zmago. Ključno bo, da bomo že v prvih minutah pokazali, kdo je gospodar na igrišču. Danes vsak zna igrati košarko. Če bodo začutili svoj ritem, se nikoli ne ve. Upam, da bomo imeli tekmo čim bolj pod kontrolo," je pred tekmo dejal Zoran Dragić .

V skupini B, kjer igra Slovenija, je trenutno na vrhu Nemčija z dvema zmagama in štirimi točkami. Slovenijo danes čaka druga tekme v skupini, v 1. krogu Eurobasketa so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića z 92:85 premagali Litvo, Mike Tobey je bil prvi strelec s 24 točkami (dodal je še osem skokov). Zmaga proti Litvi je brez dvoma odlična spodbuda za nadaljevanje EuroBasketa, na katerem Slovenija brani zlato medaljo z zadnjega EP 2017.

V košarkarski zgodovini ima Slovenija dobro razmerje zmag in porazov z Madžarsko, na trinajstih tekmah je zmagala desetkrat. Nazadnje sta se moštvi srečali prav v kvalifikacijah za letošnji EuroBasket. Tekmo v Sombotelu so dobili Madžari s 77:75, v ''mehurčku'' v Kijevu pa so bili s 84:72 boljši Slovenci.

V nedeljo 4. septembra, Slovence čaka še dvoboj proti Bosni in Hercegovini.