Madžari si Dončićeve mojstrovine štejejo v čast

"Po dveh letih tesnejšega sodelovanja v reprezentanci me še vedno preseneča. Ne samo mene, ampak kar vse. Kar mi je pri njemu najbolj všeč, je, da mu ni mar, ali igra proti Madžarski ali finale evropskega prvenstva. Vedno bo dal vse od sebe in skušal narediti 'šov'. Saj ste videli tokrat, tudi ko smo vodili za 20, je igral na polno," je po sobotni tekmi razlagal Aleksander Sekulić .

20 točk, sedem skokov in sedem asistenc – to je bila statistika Luke Dončića na drugi slovenski tekmi Eurobasketa proti Madžarski. A saj veste, kaj pravijo. Statistika nikoli ne pove vsega. Kdor si srečanja ni ogledal, ni zamudil zgolj 20 Dončićevih točk, ampak tudi številne izvrstne, redko ali nikoli videne poteze, ki pritičejo statusu enega najboljših košarkarjev sveta.

A 27-letniku za to ni prav nič mar. "Luka je čisti talent, kar je dokazal tako v Evropi kot v NBA. Odlično bere obrambo in v 95 odstotkih primerov sprejme pravo odločitev. V čast mi je bilo igrati proti njemu," je bil iskren madžarski krilni košarkar, ki je Sloveniji (in Luki) v nadaljevanju prvenstva zaželel vso srečo.

Dončić je ob zajetni prednosti Slovenije dobil nekaj več časa za počitek, saj je igral le 19 minut. V zadnji četrtini mu, ker je bila tekma že zdavnaj odločena, ni bilo treba na parket. "Če bi ga za zadnjih pet minut vprašal, ali si želi nazaj v igro, sem prepričan, da bi se vrnil na parket. Predvsem je velik športnik, ki vedno rad tekmuje in igra. Ljubi košarko in to ekipo. V igro želi vključiti tudi vse ostale. Kemija, ki jo imamo, je izjemna. V njegovi igri so vedno neke novosti, njegov odnos pa ostaja neverjeten," je številko 77 še pohvalil Sekulić.

Vsi poudarjajo, da Bosna nikakor ne bo lahek zalogaj

Priložnost za nove čarovnije Luke Dončića bo že danes, ko se bo Slovenija v tretjem krogu skupine B pomerila z Bosno in Hercegovino. Reprezentanti BiH so po zmagi nad Madžarsko namučili domačine Nemce, proti katerim so celoten prvi polčas vodili, zmage pa jih je stala slaba tretja četrtina.

Sekulić je o nedeljskem nasprotniku govoril z izbranimi besedami: "Bosno smo spremljali že v kvalifikacijah za Eurobasket in SP. Videli smo, da gre za zelo dobro ekipo, ki je na vseh položajih zapolnjena z vrhunskimi košarkarji. V Jusufu Nurkiću, ki je na prvih dveh tekmah pokazal svojo kvaliteto, imajo NBA zvezdnika. Potem je tu še Džanan Musa, ki je podpisal za Real in si zasluži igrati v Evroligi. Zraven so košarkarji, ki opravljajo svoje delo, igrajo čvrsto in fizično."

"V kvalifikacijah za SP so premagali Francijo, kar pove veliko. Gre za dobro organizirano, fizično čvrsto ekipo. V tekmo bomo morali iti z vsem arzenalom, če bomo želeli zmagati," je še napovedal slovenski selektor. Ob njem je na novinarski konferenci po zmagi nad Madžari bil Jaka Blažič, ki je izpostavil kemijo in samozavest bosanske reprezentance. "So zelo fizični, zagotovo nam ne bo lahko. To bo pravi test pred nadaljevanjem prvenstva."