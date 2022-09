Najbolj talentiran Eurobasket doslej

Prva nasprotnica slovenske izbrane vrste bo v ogenj poslala tandem visokih centrov Domantasa Sabonisa (Saxcramento Kings) in Jonasa Valanciunasa (New Orleans Pelicans).

Francija:

Za galske peteline bodo igrali štirje NBA-jevci z najboljšim obrambnim igralcem lige (DPOY) Rudyem Gobertom (Minnesota Timberwolves) na čelu. Na seznamu so še ostrostrelec Evan Fournier (New York Knicks) ter Timothe Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks) in Theo Maledon (Oklahoma City Thunder). Frank Ntilikina, Dončićev soigralec pri Dallasu, zaradi poškodbe ne bo nastopil, za počitek se je odločil tudi veteran in slovenski 'krvnik' z olimpijskih iger Nicolas Batum.

Nemčija:

Tudi Nemčijo bodo, tako kot Slovenijo, zastopali trije košarkarji iz severnoameriške profesionalne lige. Dennis Schröder (Houston Rockets), Daniel Theiss (Indiana Pacers) in Franz Wagner (Orlando Magic), udarec za izbrano vrsto je poškodba Moritza Wagnerja (Orlando Magic) in odpoved nastopa Dončićevega klubskega kolega Maxija Kleberja, ki je raje izbral počitek.

Srbija:

Največji favoriti so gotovo Srbi s trenutno najboljšim košarkarjem lige NBA Nikolo Jokićem, MVP-jem zaključnega turnirja Evrolige Vasilije Micićem (Anadolu Efes) ter MVP-jem lige ABA Nikolo Kalinićem (FC Barcelona). Še dvema NBA-jevcema Alekseju Pokuševskem in Nikoli Joviću njuna kluba (Oklahoma City Thunder in Miami Heat) nista dovolila nastopa na Eurobasketu, Bogdan Bogdanović (Atlanta Hawks) pa je poškodovan.