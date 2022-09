'Najmanjši' človek v dvorani je norel in skoraj zrušil Giannisa

Hitra igra poletnih Italijanov je Srbom povzročala težave skoraj celotno tekmo. Italijanski selektor se je z visokim centrom Srbije Nikolo Jokićem soočil z nizko postavo, ki je trojke zadevala na videz za šalo. A potem so proti koncu tretje četrtine, ko so Italijani izenačili na 66:66, sledili so trenutki italijanskega selektorja Gianmarca Pozzecca, ki si je prislužil izključitev zaradi tehnične napake. Za odhod v slačilnico si je milo rečeno vzel čas, se poslovil do svojih igralcev, nasprotnikov in praktično celotne dvorane, zadnje korake pred slačilnico pa so zaznamovale njegove solze.