Napeto zaradi odličnih Belgijcev, ne zaradi pomanjkanja energije

Pravijo, da rezultat včasih ne pove vsega. Visoka zmaga Slovenije proti Belgiji (88:72) je to potrdila. Belgijci so se več kot 30 minut odlično držali in na začetku zadnje četrtine celo povedli. Nato pa so evropski prvaki postavili stvari na svoje mesto z delnim izidom 17:0. Luka Dončić in Aleksander Sekulić sta po tekmi v en glas zatrjevala, da napet obračun ni bil odraz pomanjkanja energije, temveč posledica odlične predstave nasprotnika.

Ko tako favorizirana ekipa, kot je bila proti Belgiji Slovenija, šele v zaključku izvleče zmago, se kot po pravilu poudarja slab(ši) pristop in manko energije na parketu. Čeprav so se njegovi varovanci proti Belgijcem dolgo mučili, pa jih je Aleksander Sekulić pohvalil za pristop, ki je bil po njegovem mnenju pravi od samega začetka. Glavni razlog za zmago je bil znova izjemni Luka Dončić, ki je še tretjič zapored krepko presegel 30 točk. Ko soigralcem ni šlo v napadu in jim je Belgija dihala za ovratnik, je sam vlekel napadalni voz Slovenije. Ko so se v zadnjih minutah razigrali tudi ostali, so Belgijci hitro izgubili stik. "Igrali so odlično. Vedeli smo, da bo tekma težka. Borili so se do konca. Ampak na koncu smo zaigrali bolje in v četrti četrtini obrnili tekmo. Čestitke Belgiji za odlično borbo," je bil poln hvale na račun nasprotnika s 35 točkami prvi strelec Slovenije.

V našem taboru so že pred tekmo poudarjali, da obračun z Belgijo zagotovo ne bo tako enostaven zalogaj, kot so napovedovali mnogi, tudi stavnice. Previdnost se je izkazala za utemeljeno. Sekulić je ob vodstvu Belgije za točko na začetku zadnje četrtine klical minuto odmora, po kateri so njegovi varovanci odgovorili z delnim izidom 17:0. "Zelo pomembna, a tudi težka tekma. Nasprotnika smo dobro poznali. Vedeli smo, da so dobro vodena ekipa, ki ve, kaj hoče. Premagali so Španijo v skupini in Srbijo v kvalifikacijah za SP, zato smo se zavedali njihovih kvalitet. Vsakič, ko nam je uspel delni izid, so se vrnili zaradi naših napak, pa tudi zaradi njihovega meta. Mislim, da smo se v drugem polčasu dobro prilagodili. Obramba je bila veliko boljša, oni so zgrešili nekaj odprtih metov, kar nam je dalo zagona, da smo tekmo varno pripeljali do konca," je razplet komentiral slovenski selektor.

23-letni zvezdnik Dallas Mavericks se je znova vpisal v zgodovino. Potem ko je v sredo proti Franciji s 47 točkami postavil drugi najboljši strelski izkupiček na posamezni tekmi Eurobasketa v zgodovini, se je tokrat pridružil legendarnima Doronu Jamchiju in Nikosu Galisu kot edini košarkar, ki je na treh zaporednih tekmah prvenstva dosegel vsaj 35 točk. Zanimivo je tudi, da smo pred letošnjim turnirjem kar 25 let čakali na junaka, ki bi na eni tekmi zbral vsaj 35 točk, pet asistenc in pet skokov. To pa je Dončiću v osmini finala uspelo še tretjič zapored.

Sekulić in Dončić v en glas: Energija je bila prava Eden od novinarjev je Sekuliću postavil vprašanje, ali je bila zmaga težja od pričakovanj tudi zaradi manka energije na parketu. Še preden je 44-letnik prišel do besede, ga je prekinil Dončić in odvrnil, da se s tem ne strinja. Nato pa je Sekulić dodal: "Javnost je verjetno mislila, da bo to lahka tekma, čeprav sem igralce opozarjal, da temu ne bo tako. To je osmina finala, vsak si želi napredovati in premagati aktualnega evropskega prvaka. Ko greš v tekmo kot favorit, oni pa kot outsider, je njim zagotovo lažje, ker so bolj sproščeni. Bile so napake, ampak to je tudi posledica njihove dobre igre." Dončić se je strinjal z mislijo selektorja: "To ni bila lahka tekma, kot vsi govorite. Belgija ima res dobro ekipo. Mislim, da smo bili energetsko zelo dobri. Ves čas smo se spodbujali, kar se je pokazalo v zadnji četrtini."

icon-link Statistika Luke Dončića proti Belgiji FOTO: Sofascore.com