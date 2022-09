Naslednje tekme bo Zoran Dragić spremljal s klopi

Kaj pomeni resnična smola v športu pa, če izvzamemo Primoža Rogliča, kaže tudi primer Zorana Dragića. Če ga na zadnjem evropskem prvenstvu, ko je Slovenija postala prvak, ni bilo poleg zaradi poškodbe, bo tudi tokrat izpustil najpomembnejši del letošnjega evropskega prvenstva. Mlajši od bratov Dragić ima namreč strgano mišico in bo z igrišč odsoten več tednov. Kapetan reprezentance Goran Dragić se je v reprezentanco vrnil tudi zaradi brata, s katerim sta želela nekaj osvojiti skupaj, a bo zdaj Zoran tekmo proti Poljski in nato, upajmo, še v polfinalu in finalu znova spremljal s klopi.