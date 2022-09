Navijači na strehi in mala Viktorija iz vozička Ane Dragić

Če imajo nekateri raje ogled košarkarske tekme iz domačega naslanjača, saj se lahko bolj posvetijo dogajanju na parketu, se drugi raje pomešajo med znance in neznance. Pravijo, da da navijaško vzdušje odtehta tudi kakšno zamujeno akcijo. Boji na evropskem prvenstvu so se sicer šele začeli, zato tistega pravega naboja še ni, so pa glasilke že ogreli navijači na enem izmed prvih organiziranih skupinskih ogledov tekem pri nas.

Žiga se je skupaj z družino po prvem šolskem dnevu odpravil še po nakupih v Alejo, pohajkovanje po trgovinah pa ga niti približno ni tako razveselilo kot njegovo Nino. "Mislil sem že, da se mi bo zmešalo, potem pa sem po zvočniku zaslišal, da si na strehi lahko ogledamo prenos tekme," si je končno oddahnil za mizo na vrhu ljubljanskega nakupovalnega središča. Slovenijo je čakal uvodni obračun Eurobasketa v njeni "skupini smrti". Nasproti ji je stala odlična Litva, ki se ji je nameravala oddolžiti za tisti grenak poraz v domačem Kaunasu.

Staša in Klemen sta del večje družbe, ki je najprej zasedla prvo vrsto pod velikim platnom. Oba razumeta športni svet, saj sta "difovca", torej študenta Fakultete za šport. "Vedno je lepo čutiti energijo ljudi, ki navijajo," pravi Klemen. Ne samo za košarkarje, te dni sta stiskala pesti tudi za odbojkarje, v torek sta se pomešala med 12.000 navijačev v razprodanih Stožicah. "Vzdušje je bilo noro, kot da je finale svetovnega prvenstva," se navdušujeta. Čeprav so se nekateri slovenski navijači že odpravili tudi v Nemčijo, onadva osebno v dvorani slovenske košarkarske reprezentance ne bosta mogla podpreti, saj Stašo čakajo izpiti za vpis v tretji letnik doktorata iz športne vzgoje.

"Vedno navijam za Slovenijo, razen, če ji nasproti ne stoji Srbija," se nasmehne Dušan. V Sloveniji namreč živi šele 10 let, rodil pa se je v Srbiji, kjer je tudi odraščal, pojasni svoja mešana čustva. Z dosedanjo predstavo Slovenije je zelo zadovoljen, napoveduje ji celo pohod do samega vrha in ponovitev Eurobasketa 2017: "Do finala bodo prišli, potem pa bomo videli s Srbijo, kaj bodo naredili," v smehu doda.

Slovenija in Srbija sta sicer tudi po mnenju Mednarodne košarkarske zveze FIBA glavni favoritki za letošnje zlato na evropskem prvenstvu.

Poleg vodilnega dvojca, Luke Dončića in Gorana Dragića, pohvali tudi Vlatka Čančarja, za katerega pravi, da se je v zadnjih letih res izkazal, Zorana Dragića pa opiše kot velikega borca. Pozna ga tudi osebno, saj so sosedje. "V času pandemije je več časa preživel doma in takrat smo se družili na dvorišču v naši soseski. Povsem običajen fant je, res prijazen. Ko sva dobila najmlajšega otroka, nama je ponudil tudi otroški voziček, ki ga je njegova hčerka že prerasla," z ženo Katjo pokažeta na malo Viktorijo v naročju, ki se zdaj tako vozi v nekdanjem vozičku Ane Dragić.

Čeprav je bilo v Kölnu tudi malo morje litovskih navijačev, pa svoji reprezentanci niso mogli pomagati do zmage. Slovenski košarkarji so namreč na najboljši možen način pričeli branjenje evropske krone. Litvo so sicer premagali po pravi drami z 92:85, toda kljub zaostanku v zadnji četrtini so na koncu suvereno slavili.