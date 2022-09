Navijači so neomajni: Slovenija bo v finalu in Slovenija bo zlata

Tudi navijači, kljub nedeljskemu porazu in dvema težkima nasprotnikoma v prihodnjih dveh dneh, ostajajo neomajni. Slovenija bo v finalu in Slovenija bo zlata, pravijo. Zato ne čudi, da je slovenska hiša v središču Kölna pokala po šivih. Več sto ljubiteljev košarke je ob glasbi in pijači glasno navijalo, pelo in plesalo dolgo v noč. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pa so si slovenski in bosanski navijači tekmo ogledali skupaj. Kljub optimizmu prvih so torej na koncu slavili drugi, tako da se tista o 'plačani rundi' ni izšla.