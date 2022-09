Nekdanji zmaj komaj čaka, da bo zbadal slovenske prijatelje

Eurobasket se bo za Slovenijo nadaljeval v soboto zvečer, ko jo čaka drugi obračun skupine B proti Madžarski (prenos od 20. ure na Pop TV in VOYO). Za naše vzhodne sosede kot naturalizirani košarkar nastopa Mikael Hopkins, ki ste ga slovenski ljubitelji košarke lahko spoznali v dresu Cedevite Olimpije, za katero je nastopal med letoma 2019 in 2021. Ko je odraščal čez lužo, si niti zamisliti ni mogel, da ga bo košarkarska žoga nekega dne pripeljala na evropsko prvenstvo. Zasluge za to pripisuje tudi ljubljanskemu klubu.

Mikael Hopkins je imel proti Bosni in Hercegovini zahtevno delo: Kosati se je moral z NBA zvezdnikom Jusufom Nurkićem.

Seveda nas je najprej zanimalo, če je še v kontaktu s slovenskimi reprezentanti, s katerimi si je delil garderobo kot član Cedevite Olimpije. "V Sloveniji sem igral dve sezoni, v tem času sem stkal nekaj pravih prijateljstev. Z nekaterimi se dobro poznam – z Murićem, Blažičem, Dimcem in Rupnikom. Še vedno smo prijatelji. Vem, kako igrajo. Zagotovo bo med tekmo tudi nekaj zbadanja, zato komaj čakam," je Mikael Hopkins poln pričakovanja pred srečanjem Slovenije in Madžarske. Za slovensko reprezentanco pravi, da je ena najboljših na prvenstvu: "Gre za zelo nadarjeno ekipo in eno najbolj atraktivnih, sploh ko je na parketu Luka Dončić, a tu je še ogromno drugih talentiranih košarkarjev. So dobra ekipa, lahko zadenejo povsod, imajo veliko energije." Nikjer ni prebil več časa kot v Ljubljani 29-letnik je v Ljubljani prebil dve sezoni (2019/2020 in 2020/2021), v obeh je bil eden pomembnejših članov zmajev. Na klub, ljudi in mesto ima še danes zelo dobre spomine. "To sta bili moji najljubši sezoni, odkar sem profesionalec. Tudi v času zaprtja zaradi koronavirusa sem zelo užival. Ljudje v klubu, pa tudi navijači so bili do mene vedno zelo dobri. Užival sem v igranju v Sloveniji."

Cedevita Olimpija ga je privadila na igranje na višjem nivoju, pravi Hopkins.

"Vedno sledim ekipam, za katere sem v preteklosti igral. Še posebej Olimpiji, ki je edini klub, v katerem sem ostal dve sezoni. Tu sem vzpostavil kar nekaj zelo dobrih osebnih odnosov. Lepo jih je bilo spremljati v prejšnji sezoni. Upam, da bodo v prihodnje še uspešnejši," zgodbi Cedevite Olimpije najboljše želi 29-letni Američan. "V Ljubljani sem prvič v karieri igral na visokem nivoju – v Eurocupu. Jadranska liga je na zelo visokem nivoju. Igranje proti ekipam, kot sta Crvena zvezda in Partizan, ti da veliko. Mislim, da me je to pripravilo na igranje na višjem nivoju," je nadaljeval v lanski sezoni član italijanske Reggio Emilie.

Mikael Hopkins v dresu Cedevite Olimpije proti Partizanu.

Svoj debi na evropskem prvenstvu si ne bo zapomnil v najboljši luči, saj je z Madžarsko klonil proti Bosni in Hercegovini (85:95). V 24 minutah je dosegel sedem točk in šest skokov. Do konca prvenstva ga čakajo štiri na papirju najboljše reprezentance v skupini, a Hopkins kljub temu verjame, da bo s soigralci pustil dober vtis. "Vsako tekmo bomo skušali zmagati. Vsak se lahko kosa z vsakim. Veliko bo odvisno od tega, ali nam bo stekel met. Ponavljam: Vsak lahko premaga vsakega," ostaja optimističen.