Nesterović: Bolj bi me skrbelo, če bi bili fantje po tekmi tiho

Radoslav Nesterović je pred slovenske predstavnike sedme sile v Kölnu, kjer svoje tekme predtekmovalnega dela evropskega prvenstva igrajo aktualni evropski prvaki, stopil dobre volje.

Čeprav je slovenska reprezentanca dan prej prejela bolečo klofuto ob porazu proti izbrani vrsti Bosne in Hercegovine (93:97), je nekdanji odlični reprezentančni center "pomiril strasti" in poudaril, da so porazi sestavni del športa. "Če želiš narediti uspeh, moraš imeti tudi poraze. To je normalna zadeva v ekipi, upam, da bo to dobra predstava za prebujanje in nadaljevanje prvenstva. Bolj bi me skrbelo, če ne bi bilo reakcije, tako pa vidim, da so zagrizeni in želijo zmagati. To je ekipa, ki je bila prva na EP in četrta na olimpijskih igrah, tudi poraz je enkrat moral priti. Lahko bo še kakšen v nadaljevanju prvenstva, to niso mašine, ki jih prižgeš. Tudi druge ekipe igrajo, vsak se želi dokazati proti tebi, ker si evropski prvak. Po porazu so vroče glave, take situacije so bile že stokrat v preteklosti, dovolj so pametni in izkušeni, da se bodo znali ustrezno odzvati. Sem optimist, ker sem danes videl prave obraze."