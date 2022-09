Neverjeten španski niz je v Berlinu dobil novo poglavje

"Glavno je bilo, da nismo izgubili samozaupanja. Kljub zaostanku smo vseh 40 minut verjeli, da nam bo uspelo," je črto pod zmago potegnil Scariolo in pristavil: "Več si od svojih varovancev ne bi mogel želeti. Za tako neizkušeno ekipo je najbolj pomembno, da ostane zbrana in verjame vase, tudi ko stvari ne gredo najbolje."

Kdaj se je nazadnje zgodilo, da Španije ni bilo med štirimi najboljšimi v Evropi? Davnega 1997, pred 25 leti. Da, prav ste prebrali. Že četrt stoletja španska izbrana vrsta evropskega prvenstva ni zaključila slabša kot četrta. In tudi tokrat ga ne bo, še enajstič zapored. Pri tem ne gre prezreti dejstva, da Španija v tem obdobju le enkrat ni osvojila medalje, in sicer na prvenstvu v Srbiji in Črni gori leta 2005. Ob tem ima tri zlate, tri srebrne in štiri bronaste medalje.

Po lanskih olimpijskih igrah, ko je Španija v četrtini finala izpadla proti ZDA, je prišlo do menjave generacije. Upokojila sta se brata Gasol, reprezentančno kariero je sklenil tudi Sergio Llull. V primerjavi z lani pa letos v ekipi ni niti Victorja Claverja in Rickyja Rubia. "Mlajše in manj izkušene ekipe ne bi mogli imeti. Če ostali sedaj ne bodo izkoristili priložnosti, potem ne vem, kdaj jo bodo," se je ob tem pošalil Scariolo.

61-letni Italijan je na novinarski konferenci po tekmi odgovarjal tudi na vprašanje, kaj je ključ do španskih uspehov. Izpostavil je delo z mladimi. "Reprezentančno kulturo širimo med fante, ki so stari, 14, 16 ali 18 let. To je treba razumeti, drugače se težko vklopiš," je povedal. Izpostavil pa je še tako imenovano reprezentanco B, v kateri priložnost dobivajo košarkarji, ki še niso zreli za največji oder. "Ko smo jo uvedli, je bilo v njej veliko tistih, ki so nas danes pripeljali v polfinale."

Pri 37 letih 'na zobe' za vsako žogo

Kot zadnji predstavnik "stare garde" je v reprezentanci sicer ostal 37-letni Rudy Fernandez, ki na letošnjem Eurobasketu navdušuje s požrtvovalnostjo, svoje pa vselej pristavi tudi v napadu. Proti Fincem je v 18 minutah dosegel 11 točk. "Neverjetno ga je imeti v ekipi. Pri 37 letih igra, kot da je novinec, za vsako žogo gre 'na zobe'," ga je pohvalil prvi španski strelec obračuna s Finsko Willy Hernangomez."Kričal je na nas, ker je želel, da bi nam končno steklo. V svoji karieri je osvojil vse, kar bi lahko, ampak še vedno igra, kot da je vsaka tekma njegova prva. On je naš vodja, ki mu sledimo."

Scariolo pa je o košarkarju, ki mu zaupa vlogo kapetana, dodal: "Presenečen bi bil, če bi končal reprezentančno kariero po Eurobasketu, ker to je zanj najboljši turnir doslej. Zakaj bi odnehal, ko si tako dober?"