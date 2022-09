Ni mu usojeno: Zoran Dragić zaradi poškodbe že končal Eurobasket

Reprezentančna zdravnika Marko Macura in Branko Cvetičanin sta popoldan takoj opravila ultrazvok poškodovane mišice, dodatni pregled z magnetno resonanco pa je na žalost potrdil njune slutnje. Zoran Dragić si je namreč strgal del štiriglave stegenske mišice in bo z igrišč predvidoma odsoten šest do osem tednov, kolikor običajno traja okrevanje po tovrstni poškodbi, so v nedeljo popoldan sporočili na spletni strani košarkarske zveze.

"Očitni mi ni usojeno, da bi reprezentanci lahko pomagal v odločilnih bojih na evropskih prvenstvih. A to je pač nepredvidljivost športa. Soigralcem bom pomagal s klopi, jih glasno vzpodbujal ter s tem dodajal pozitivno energijo, ki jo bomo v naslednjih dneh še kako potrebovali. Verjamem, da bodo fantje še bolj stopili skupaj, na igrišču pustili srce in se bomo na koncu veselili dobrega rezultata, ki si ga vsi tako močno želimo," razočaranja ni skrival mlajši od bratov Dragić, ki je zaradi okrevanja po poškodbi kolena izpustil že prejšnji Eurobasket in tako ostal brez naslova evropskega prvaka.

"Sam v teh dneh že začenjam z rehabilitacijo. Tako v reprezentanci, kot v klubu imamo odlično zdravniško, fizioterapevtsko in trenersko službo ter skupaj bomo naredili vse, da se na parket vrnem dobro pripravljen," je po prejemu izvidov misli strnil eden od nosilcev igre slovenske reprezentance.