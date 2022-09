'Ni se zgodil Luka, zgodila se je Slovenija'

Ne samo, da je bil to sijajen odgovor po zdrsu proti Bosni in Hercegovini, Slovenija se je z zmago 88:80 maščevala Nemčiji za poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pred desetimi dnevi. "Prvo tekmo so res bili boljši, 'ubili' so nas s skoki. Tokrat pa smo se borili zares dobro, cela ekipa je bila pripravljena. Vsi, ki so prišli na parket, so bili pripravljeni, ne glede na to, ali so igrali eno ali 30 minut," je soigralce na novinarski konferenci pohvalil Luka Dončić.

Na prvih treh tekmah ni presegel meje 20 točk, tokrat pa je stvari vzel v svoje roke. Čeprav mu met z razdalje ni stekel (trojke je metal 2/8), je z agresivno igro polnil nemški koš. Dovolj pove podatek, da je za dve zadel prav toliko metov kot celotna nemška reprezentanca skupaj (12). "Moji soigralci so me potiskali naprej. Odkar sem tu, še nisem imel dobre tekme. Za nami je zelo dobra tekma, cela ekipa je igrala odlično. Tako bi morali igrati vedno – fizično in agresivno."