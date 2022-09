Nurkić in Musa sta bila za Madžare prevelik zalogaj

Madžari so na odmor med polčasoma vendarle odšli z minimalno prednostjo (45:46), čeprav so močno izgubljali bitko v skoku (24:14 v korist BiH). Szilard Benke je imel ob polčasu 12 točk, dve več kot David Vojvoda .

Uvodno srečanje v skupini smrti so bolje odprli Madžari, ki so povedli z 11:5. Selektor Bosne in Hercegovine Adis Bećiragić je moral hitro klicati prvo minuto odmora. Do konca prve četrtine Madžari prednosti niso izpustili iz rok, razpoloženi David Vojvoda je s trojko nekaj sekund pred koncem poskrbel za prednost 23:17.

V tretji četrtini so košarkarji BiH pokazali, zakaj so pred začetkom veljali za favorite. Čeprav so začeli celo brez Nurkića, so prevzeli vajeti igre in prvič na tekmi prišli do dvomestne prednosti. Pred zadnjo četrtino je bilo 73:63.

Kazalo je, da v zadnjih desetih minutah dvomov o zmagovalcu ne bo, a se je ogrel madžarski zvezdnik Adam Hanga. Košarkar Real Madrida je dosegel sedem zaporednih točk, s katerimi so se naši vzhodni sosedi približali na vsega dve točki. Bećiragić je klical minuto odmora, po kateri je stvari v svoje roke prevzel Roberson.

Na koncu je bilo 95:85. Nurkić in Musa sta za BiH dosegla po 19 točk, 18 jih je dodal Roberson, ki je zadel štiri od sedmih metov za tri. Pri Madžarih je 20 točk vpisal Szilard Benke, Adam Hanga jih je zbral 16.