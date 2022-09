Reakcija, kot smo si jo lahko le želeli: 'Smo na pravi poti'

Slovenska košarkarska reprezentanca je v velikem slogu pričela branjenje evropskega naslova. Na prvi tekmi skupine B je padla Litva, ki jo mnogi vidijo v ožjem krogu kandidatov za medalje. Veseli lahko dejstvo, da se je razigralo kar nekaj košarkarjev, ki na pripravljalnih tekmah niso blesteli. Jaka Blažič je po 14 doseženih točkah povedal, da so dobili točno tisto, kar so na začetku prvenstva potrebovali, in zaključil: "Smo na pravi poti."

"Zelo pomembna zmaga za nas. Tekma za dušo, za našo samozavest in dobra popotnica pred nadaljevanjem prvenstva," je bil uvodne zmage vesel Jaka Blažič. V pripravljalnem obdobju ni bil najbolj razpoložen, na desetih tekmah je le enkrat dosegel dvomesten izkupiček točk, za uvod v Eurobasket pa je prihranil doslej najboljšo tekmo tega poletja. Enako velja za center Mika Tobeyja, ki se je izvrstno kosal z litovskima zvezdnikoma pod košem Jonasom Valančiunasom in Domantasom Sabonisom. "Neverjetna tekma. Vemo, kako talentirani so njihovi visoki košarkarji. Imeli smo veliko dela, da smo jih odstranili iz rakete in omejili v napadu. Zelo veseli smo, da smo se vrnili po zaostanku v zadnji četrtini. To je odlično za našo samozavest pred nadaljevanjem prvenstva," je razlagal naturalizirani Američan, ki je bil s 24 točkami najboljši strelec tekme. Za primerjavo: Valančiunas in Sabonis sta jih skupaj zmogla le 19.

Slovenski reprezentanti so po zmagi z 92:85 v en glas poudarjali, da so temelje za uspeh položili z dobro igro v obrambi. Blažič in Edo Murić sta potegnila vzporednice z bolečim nedeljskim porazom, ki je, kot pravi slednji, prišel v pravem času. "Hvala bogu za Nemčijo. Za nas je to bila ena velika klofuta, če ne celo dve. Začutili smo, da smo premagljivi, kar je zelo dobrodošlo pred evropskim prvenstvom. Zelo vesel sem, da smo nazaj, kjer smo bili lani," je povedal Murić. Blažič je dodal: "Pomembno je, da smo spet videli, kdo ima kakšno vlogo v ekipi, česar v nedeljo v Nemčiji nismo. Danes smo odigrali dobro tekmo, čvrsto v obrambi. Litva je bila sigurno zelo motivirana. Želeli so dobro otvoriti prvenstvo in nam vrniti za lanski poraz. Sigurno so se dobro pripravili. Kot sem rekel, odlična tekma za samozavest."

icon-expand Jaka Blažič je srečanje sijajno odprl z dvema trojkama. V napadu je dosegel 14 točk, v obrambi pa dodal svoj delček v mozaik odlični ekipni predstavi, ki je popolnoma nevtralizirala prva litovska zvezdnika. FOTO: Fiba

Blažič jasen: Smo na pravi poti Tako na tribunah kot na parketu je bilo zaznati ogromno napetosti. Človek bi v skoraj polni dvorani Lanxess (tekmo je spremljalo slabih 15 tisoč navijačev, op. a.) hitro lahko dobil občutek, da gre že za tekmo na izločanje, čeprav se je Eurobasket šele dobro začel. "Tekma, zelo podobna tistim v končnici prvenstva. Točno to, kar smo rabili na začetku. Boljšega scenarija si ne bi mogel zamisliti," je bil zadovoljen nekdanji kapetan Cedevite Olimpije. Nadeja se, da bo ob evforiji rasla tudi številka slovenskih navijačev, ki so bili proti Litovcem v manjšini. "Ni jih bilo veliko, ampak so bili glasni. Vem, da prihajajo na zadnja kola te skupine. Potem pa verjamem, da jih bo v Berlinu še več." Blažič je dodal še, da bo po takšni zmagi veliko lažje vstati in se pripraviti na naslednjo tekmo z Madžarsko. Zaključil pa z besedami, ki nas še kako navdajajo z optimizmom: "Smo na pravi poti."

'Proti nobenemu ne bo lahko' Slovenski košarkarji bi morali imeti proti Madžarom v soboto lažje delo, ampak vsaka tekma je lahko nevarna, opozarjajo reprezentanti. "Vemo, da so dobra ekipa. Morali se bomo spočiti, potem pa opraviti analizo," je o vzhodnih sosedih povedal Tobey. Blažič pa je že razmišljal tudi o tekmi z BiH, ki sledi v nedeljo. Obračuna z na papirju najslabšima tekmecema v skupini B bi lahko predstavljala priložnost, da selektor Aleksander Sekulić pred natrpanim nadaljevanjem prvenstva nekoliko odpočije svoje nosilce. Blažič je o "vikend sporedu", ki ga boste lahko v živo spremljali na naših programih, še povedal: "Tudi na Madžarsko se bomo pripravili kot na Litvo. Upam, da bomo tekmo dobro otvorili in prišli do neke prednosti, po kateri bomo lahko odpočili naše glavne košarkarje. Bosna pa je navsezadnje premagala Francijo. Nobene reprezentance ne bomo premagali za šalo. Vsi znajo igrati, proti nobenemu ne bo lahko."