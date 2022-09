Padel bo zastor nad Eurobasketom: Španija in Francija za zlato

Dvorana v Berlinu bo drevi prizorišče zadnjega dejanja na evropskem košarkarskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. V velikem finalu se bodo ob 20.15 udarili Španci in Francozi, tekma za tretje mesto med Nemci in Poljaki pa se bo pričela ob 17. uri. Vse v prenosu na Kanalu A in VOYO.

