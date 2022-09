Pešić v bran varovancem: Pokazali so pravi odnos do reprezentance

Nikola Jokić je dosegel 32 točk in 13 skokov, a to ni bilo dovolj za zmago Srbije.

"Najprej čestitke Italiji. Zaslužili so si zmago, odigrali so izvrstno. Bili so bolj fizični. Mi nismo zadevali odprtih metov, še bolj pomembno pa je bilo, da nismo igrali obrambe. Niti enkrat nismo povezali treh dobrih obramb. Tudi če so zgrešili, so prišli do skoka v napadu in tako so pridobivali na samozavesti," je misli po porazu zaokrožil Pešić.

Tokrat je Srbijo vodilo še eno izmed najbolj eminentnih trenerskih imen v Evropi, a Svetislav Pešić je po bolečem izpadu odreagiral povsem drugače. Čestital je Italijanom za izjemno odigrano tekmo, potem pa pohvalil svoje varovance, ker so, čeprav jim okoliščine niso bile naklonjene, to poletje pokazali pravi odnos do reprezentančnega dresa.

V državah nekdanje skupne republike je povsem običajno, da reprezentance pred začetkom turnirja spremljajo ogromna pričakovanja, ko (oziroma če) jim jih ne uspe uresničiti, pa se akterji neuspehov zatečejo k medijem in gnev zlivajo eden na drugega. Samo spomnimo se legendarne novinarske konference Željka Obradovića po debaklu na domačem evropskem prvenstvu leta 2005, ko je tedanja Srbija in Črna gora izpadla že v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale.

Kaj točno je mislil s tem, da so bili Italijani bolj fizični, čeprav je pred tekmo veljalo, da sta eni glavnih prednosti Srbije prav moč in višina? "Košarka se igra z rokami in glavo, ampak potrebujete tudi noge. Italija je ekipa, ki občasno igra s petimi nizkimi igralci, ki dobro krožijo z žogo. Da bi jih pokrivali, bi potrebovali pripravljene noge. Obrambe brez dobrih nog ne moreš igrati. To je bil naš največji problem."

73-letnik je nato zanikal, da razlog za slabo pripravljenost tiči v površno oddelanih pripravah, temveč je izpostavil težave s poškodbami in bolezni. Spomnimo, zaradi poškodb so brez nastopa ostali Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Aleksa Avramović in Nemanja Gudurić. Zdravstvene težave pa so med pripravami imeli tudi Vasilije Micić, Marko Gudurić in Nikola Milutinov, ki so kljub temu bili med dvanajsterico.

Micić je bil proti Italiji drugi posameznik Srbije s 16 točkami, osmimi podaji in štirimi skoki. Strinjal se je s Pešićem, da je bil glavni razlog za poraz manko energije. "Zmanjkalo nam je energije in odločnosti. Slabo smo pokrivali njihove strelce, ki so bili pogosto odprti. Ko jim je enkrat steklo, jih nismo mogli več ustaviti. Ne bi rekel, da ni bilo želje, ampak preprosto nam je zmanjkalo energije," je razlagal zbranim novinarjem v miks coni.

