Po odmevni zmagi proti Litvi na vrsti Madžarska

Slovenske košarkarje nocoj, prenos na POP TV in VOYO ob 20. uri, čaka druga preizkušnja na evropskem prvenstvu v Kölnu. Tekmec, Madžarska, še zdaleč ni tako renomiran kot Litva, ki je v prvem krogu pokleknila s 85:92, vseeno pa strokovni štab slovenske reprezentance opozarja, da je treba spoštovati vsako ekipo in biti maksimalno zbran.

Slovenija je v uvodnem nastopu v Nemčiji zasluženo premagala enega od favoritov za najvišja mesta, predvsem pa je navdušila z borbeno in ekipno predstavo. Uspeh so igralci proslavili v svojem slogu, včerajšnji prosti dan so izkoristili za ogled lokalnih znamenitosti in večerni trening, misli pa so zdaj že usmerjene proti Madžarski, ki je v prvem krogu izgubila z Bosno in Hercegovino s 85:95. Pripravo na tekmo z Madžarsko je opravil pomočnik selektorja Jernej Valentinčič, ki je zbranim novinarjem v Kölnu povedal: "Madžarska igra sproščeno, saj se zaveda, da v skupini smrti nima česa izgubiti. Tako je tudi začela tekmo proti BiH in bila kar nekaj časa v prednosti. A v rotaciji sodeluje zgolj deset igralcev, kar pomeni, da se jim dogajajo padci v igri, kar je izkoristila Bosna in Hercegovina in zanesljivo prišla do zmage."

"Njihovi glavni igralci so Adam Hanga, ki je nekoč igral za Barcelono, zdaj za Real Madrid, in je bil pred nekaj leti proglašen za najboljšega obrambnega igralca Evrolige. Na dvojki igra David Vojvoda, odličen strelec z razdalje in njihov osrednji napadalec, nato pa sta tukaj še Mikael Hopkins, ki je bil član Olimpije, ter Akos Keller, ki se ga slovenski ljubitelji košarke morda spominjajo iz Zadra oziroma lige ABA," pravi Valentinčič. "Naša naloga bo paziti na te ključne igralce, zapirati prostor pod lastnim obročem, predvsem pa moramo biti pravi na terenu, v kar ne dvomim po predstavi proti Litvi. Zagotovo si ne bomo privoščili podcenjevanja, saj bi bilo zelo priporočljivo hitro priti do otipljive prednosti, da bi nosilci igre dobili kakšno minuto več počitka," je dodal pomočnik selektorja.

Slovenija in Madžarska sta se doslej srečali trinajstkrat, desetkrat so slavili slovenski košarkarji, Madžarska pa je edino zmago na uradnih tekmah dosegla tik pred pandemijo 2020, ko je v kvalifikacijah prav za ta eurobasket v Sombotelu slavila s 77:75. Slovenijo v nadaljevanju predtekmovanja v skupini B čakajo še tri tekme. V nedeljo ob 17.45 Bosna in Hercegovina, v torek ob 20.30 z gostiteljico Nemčijo in v sredo 17.15 s Francijo.

Najprej Madžarska, v nedeljo pa že BiH

Naslednja slovenska tekmeca sta se med seboj pomerila uvodni dan prvenstva v Kölnu. Po boljšem začetku Madžarov, so v nadaljevanju pobudo prevzeli košarkarji Bosne in Hercegovine in prišli do zmage 95:85. V košarkarski zgodovini ima #mojtim z obema reprezentancama boljše razmerje zmag in porazov. Madžare je v trinajstih dvobojih ugnal desetkrat. Nazadnje sta se moštvi srečali prav v kvalifikacijah za letošnji EuroBasket. Tekmo v Sombotelu so dobili Madžari s 77:75, v "mehurčku" v Kijevu pa so bili s 84:72 boljši Slovenci. Proti reprezentanci Bosne in Hercegovine je slovenska reprezentanca na štirinajstih tekmah zbrala enajst zmag.

Zadnji medsebojni dvoboj pa sega že v daljne leto 2013, ko je Slovenija v pripravah na domače evropsko prvenstvo zmagala 70:54. "Za nami je uspešen začetek prvenstva. Zmaga proti vrhunski reprezentanci Litve je izjemno pomembna tudi za samozavest ekipe. Je pa res, da je to zgolj ena zmaga in pred nami je še dolgo prvenstvo. V skupinskem delu nas čakajo še štiri tekme in že prva naslednja proti Madžarski je najbolj pomembna. Če proti Madžarom nisi dovolj zbran, lahko hitro zaideš v težave. Lahko rečemo, da smo boljša ekipa od njih, a to bomo morali pokazati in dokazati na igrišču. V tekmo se moramo podati maksimalno osredotočeni in motivirani ter se tekme lotiti na enak način, kot smo to storili proti Litvi," je za uradno spletno stran KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.