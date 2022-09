Poklon legendi: Nowitzkijev dres je šel pod streho, sledi Nemčija - Francija

Spektakel si je v družbi lastnika Mavsov Marka Cubana ogledal tudi Luka Dončić. Legendi Nemcev, Dallas Mavericksov in mentorju Dončića, se je najprej poklonil nemški predsednik Fran-Walter Steinmeier.

"Tvoji uspehi in rekordi so legendarni. Tudi tri leta po tvoji upokojitvi, si še vedno ravno tako velik heroj, kot si bil takrat. Ljudje te spoštujejo in v tebi vidijo vzornika. Skok med zvezde športa je lahko hiter, ampak ta slava je lahko tudi zelo kratka. Za pravega heroja odlične predstave niso vedno dovolj. Brez prave osebnosti, te tudi največ spretnosti na svetu ne spravi nikamor. Vedno znova si dokazoval kako izjemna oseba si," je največjega nemškega košarkarja vseh časov opisal nemški predsednik.