Poleg Jokića prvenstvo zapustil tudi Giannis Antetokounmpo

Tekma med Nemčijo in Grčijo je že na začetku obetala veliko. Ko igra domača reprezentanca, je zagotovo jasno, da bo dvorana polna. In tako je seveda tudi bilo. Toda med množico nemških navijačev je bilo zelo veliko grških privržencev, ki so na trenutke celo preglasili domačo publiko. Tudi po koncu tekme so sicer nekoliko kislih obrazov še vedno spodbujali svoje reprezentante. Nemčija je izločila Grčijo, prvi zvezdnik ekipe Giannis Antetokounmpo pa je bil izključen že pred koncem tekme. Ko je prejel drugo tehnično napako, je moral zapustiti igrišče. Čeprav je bilo zanimanje medijev zanj veliko, njegovih besed po tekmi nismo dočakali. Na tiskovni konferenci je pred kamero stopil njegov soigralec Giannoulis Larentzakis , ki je bil precej redkobeseden: "Nimamo veliko besed, zelo smo razočarani, nismo ustavili Nemčije v napadu, zelo dobro so metali za tri ... to je bil velik problem."

Več besed je imel trener Grčije Dimitrios Itoudis, ki je najprej čestital nasprotnikom ter svoji ekipi. "Zelo rad bi čestital igralcem, ja, zares je težko, toda Nemčija je bila boljša. Čestitke Nemčiji, zaslužili so to zmago ... Tudi mi smo želeli samo zmagati, to je bil naš edini cilj. In posledično uvrstitev v polfinale. Toda, to je samo začetek za nas, za to ekipo, dobra lekcija. Če želiš napredek, moraš ustvariti dobre navade, le tako lahko potem zmaguješ. Zelo smo uživali to celotno potovanje, vem, da smo veliko ljudi naredili ponosne, želeli smo dlje, toda žal se to ni zgodilo." V nadaljevanju pa se je seveda razgovoril tudi o bučni podpori, ki so je bili deležni s tribun."Zelo je lepo videti tukaj takšno število grških navijačev, pa tudi nemških, seveda. Vemo, da so naši ljudje tudi doma zelo ponosni na nas, da smo košarko postavili zopet na vrhunski nivo. Hvala vsem, ki so prišli, plačali letalske karte, pa tudi tistim, ki prihajajo od tod, iz Nemčije. Zares smo hvaležni za vse."