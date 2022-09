Poljaki pokazali obilo dobrega, a spet bo vse odvisno od Slovenije

Slovenski košarkarji so dan po zmagi nad Belgijo dobili nasprotnika v četrtfinalu. Za preboj med najboljše štiri jih čakajo Poljaki, ki so po hudem boju domov poslali Ukrajince. Napeti obračun je s tribun berlinske arene spremljal tudi slovenski strokovni štab, vtise o naslednjem nasprotniku pa je po tekmi strnil pomočnik selektorja Dragiša Drobnjak. Prenos obračuna med Slovenijo in Poljsko bo v sredo od 20. ure dalje na Pop TV in VOYO.

icon-expand Dragiša Drobnjak je pohvalil napredek poljske reprezentance v zadnjih tednih. FOTO: 24ur.com

Poljska ali Ukrajina? Povsem vseeno, če vprašate Dragišo Drobnjaka, ki je v nadaljevanju sicer namignil, da bi karakteristike poljske reprezentance Sloveniji utegnile ustrezati bolj kot ukrajinske, a pred tem večkrat poudaril, da se osredotočajo zgolj in samo nase: "Nismo se pogovarjali, koga bi raje dobili. Posvečamo se samo svojim pomanjkljivostim oziroma rezervam. Moramo se spočiti in se že danes začeti pripravljati na Poljsko." Slovenski strokovni štab je imel Poljsko priložnost spoznati na pripravljalnem turnirju v Turčiji, kjer sta sodelovali še Ukrajina in domača reprezentanca. "Tam so bili Poljaki povsem drugačni, Ukrajinci so jih nadigrali z veliko razliko (88:60). V tem času so se (Poljaki) povezali in našli svoj ritem, kemijo. Že v skupini so pokazali, da so zasluženo prišli sem. Imajo svoje kvalitete. Mislim pa, da nam kakšnih velikih skrivnosti ne pripravljajo. Tudi sem smo prišli z namenom, da vidimo akcije, ki jih morda nismo našli ob pogledu posnetkov. Zdaj imamo kar pravo sliko o Poljski," je povedal Drobnjak.

icon-expand V nedeljo je slovenski tabor doživel velik udarec, saj je postalo jasno, da je Zoran Dragić zaradi poškodbe že zaključil Eurobasket. FOTO: Fiba

Troje poljskih orožij, zaradi katerih bo obramba morala biti vrhunska Najboljši strelec Poljske v osmini finala je bil naturalizirani Američan A. J. Slaughter s 24 točkami, dve manj je dodal član Reggio Emilie Mateusz Ponitka. "Zelo izkušena igralca, ki že dolgo igrata evropsko košarko na najvišjem nivoju. Imata individualen talent, da lahko dasta 15, 20, tudi 30 točk, če igra nasprotnik nepovezano in preveč individualno. Proti takšnim igralcem moraš imeti vrhunsko kolektivno obrambo," je o prvih poljskih zvezdnikih povedal 44-letni strokovnjak, ki je poleg njiju opozoril še na kar 219 centimetrov visokega centra Aleksandra Balcerowskega. Po mnenju Drobnjaka sta pomembni poljski vrlini tudi borbenost in nepopustljivost. "Ukrajinci so skozi tekmo kazali, da so boljši in da imajo več kakovostnejših igralcev, ampak na koncu so Poljaki znali izkoristiti vsako njihovo napako. Vidi se, da so povezani. Tudi igralci, ki prihajajo s klopi, točno vedo, kaj je njihova naloga, ne bodo skakali' iz sistema in se bodo držali navodil, ki jim jih bo dal trener."