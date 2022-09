Poljski mediji predstavo Ponitke primerjali s predstavami LeBrona Jamesa

Poraz slovenskih košarkarjev v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Poljski odmeva tako doma kot tudi širše. Slovenski mediji v današnjih izdajah izpostavljajo predvsem žalost ob presenetljivem porazu. Na Poljskem medtem mediji slavijo odmevno zmago. Da gre za novo v vrsti velikih presenečenj v zaključnem delu turnirja, so si enotni tuji mediji.

Slovenska četa z Luko Dončićem na čelu pet let po skoku na evropski košarkarski prestol tokrat ne bo branila naslova v zaključnih bojih najboljših štirih reprezentanc. Da se je v Berlinu zgodilo senzacionalno presenečenje ocenjuje Washington Post, ki izpostavlja, da se je Poljska prek Slovenije uvrstila v svoj prvi polfinale Eurobasketa v več kot petdesetih letih. Mednarodni mediji so si tudi sicer enotni, da gre za še enega v vrsti presenetljivih izpadov favoritov proti na papirju slabšim tekmecem. Po porazu Srbije proti Italiji v osmini finala in Grčije proti Nemčiji v četrtfinalu se tako od zaključnega turnirja pred bojem za medalje poslavlja tudi Slovenija. "Poljska je odigrala popoln prvi polčas, nato pa nekako preživela drugega in zabeležila neverjetno presenečenje proti aktualnim prvakom," je tekmo opisal specializirani portal za evropsko košarka Eurohoops. Ta je izpostavil še izjemno predstavo Poljaka Mateusza Ponitka, ki je dosegel šele četrti trojni dvojček v zgodovini Eurobasketa.

Na Poljskem, kjer košarka redko polni naslovnice, so mediji nad predstavo poljskih reprezentantov navdušeni. Športni dnevnik Przeglad Sportowy je zmago poljskih košarkarjev pospremil s presežniki in veliko dozo veselja. "Neverjetno, kakšna igra," so še zapisali reprezentanci, ki nima predstavnikov v severnoameriški ligi NBA. Tudi časnik Wyborcza Gazetta je poljske košarkarje postavil na naslovnico: "Luka Dončić na kolenih! Poljski košarkarji med najboljšo četverico Eurobasketa". Predstavo Ponitke časnik primerja z najboljšimi predstavami ameriškega super zvezdnika LeBrona Jamesa.

Slovenski mediji medtem v svojih objavah govorijo predvsem o šoku in bolečini četrtfinalnega poraza. "Moštvo selektorja Aleksandra Sekulića si je privoščilo gromozanski spodrsljaj, saj je na prvenstvo stare celine odkrito krenilo po odličje," je zapisal Dnevnik. "Na prestolu je bilo lepo, ob slovesu od njega grozno," so zapisali pri Delu, ki izpostavlja "brezglavi napad in votlo obrambo" slovenske vrste v četrtfinalnem dvoboju. "Če Poljaki ne bi vrgli mimo obroča kar nekaj 'zicerjev', bi lahko podpisali predajo še pred začetkom tretje četrtine." Medtem številni mediji izpostavljajo tudi besede slovenskega super zvezdnika Dončića, ki je po tekmi razkril, da je zaradi bolečin v hrbtu v tretji četrtini prejel protibolečinsko injekcijo. "Ne glede na to sem danes odigral slabo. Na cedilu sem pustil svojo ekipo in državo ... Prevzemam odgovornost. Enostavno se moram iz te tekme naučiti in biti boljši," njegove besede prenaša Eurohoops.

Žalost ob porazu slovenskih košarkarjev so medtem na družbenih omrežjih delili številni slovenski navijači. Med sporočili so bile tudi številne spodbudne besede reprezentanci ob porazu in izrazi podpore Dončiću ob njegovih besedah glede prevzemanja odgovornosti za slabo predstavo. Tako so mnogi uporabniki izpostavili, da zadnja leta uživajo v košarki ravno zaradi njegovih predstav. Na poraz se je odzval tudi nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Nachbar, ki je na Twitterju zapisal, da je šlo za "težek večer za slovensko košarko". "Čestitke Poljski za zasluženo zmago. Ni mi jasno, kako Ponitka ni član kakšne izmed boljših ekip v Evroligi," je še pristavil o najkoristnejšem igralcu tekme.

