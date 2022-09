Prepelič brez ovinkarjenja po porazu: To je blamaža

"Pričakovan ali ne, zgodil se je. Bosna je bila danes boljša. Treba bo narediti analizo in videti, kaj je šlo narobe. Zagotovo začetek tekme ni bil takšen, kot smo si ga želeli. Ko se enkrat Bosanci razigrajo, so zelo nevarni. To so že pokazali. Poraz ni usoden. Recept je jasen: če zmagamo obe tekmi, bomo prvi. Na to ciljamo," je misli po prvem porazu (93:97) na letošnjem Eurobasketu strnil Edo Murić .

Slovenski reprezentanti so si med tekmo izmenjali kar nekaj ostrih besed. A ko kot aktualni evropski prvak izgubljaš proti reprezentanci Bosne in Hercegovine, ki resnici na ljubo ne sodi med najkakovostnejše, je to pričakovano, verjetno tudi zdravo. Bolj nepričakovano pa je, da jih je bilo nekaj, vsaj tako se je zdelo z novinarske tribune, uperjenih tudi v selektorja.

Murić umirja, Prepelič oster

Zgoraj omenjene besede, pa tudi določene poteze – Prepelič si je v zadnji četrtini po neuspeli akciji s Sekulićem izmenjal nekaj ostrih besed – so dale slutiti, da znotraj slovenske garderobe ni vse rožnato. Edo Murić je to zanikal: "V ekipi je zagotovo vse, kot mora biti. Goran ima karakter, da hoče zmagovati. In ko vidi, da ne gre dobro, hoče dati vse od sebe. Sem je prišel, da nam pomaga. Ne vem, kaj se je zgodilo, a prepričan sem, da bo že naslednjo tekmo vse v redu."

Vidno nezadovoljni Klemen Prepelič je bil samokritičen: "Blamaža, nova slaba predstava z naše strani od začetka tekme. Bosanci so začeli verjeti, da lahko zmagajo. Krivi pa smo si čisto sami. Preveč individualne igre, preveč zaspanosti. Oni pa so bili energični, kar se je odrazilo v nepričakovanem porazu."

Sekulić: Samo na napad se ne gre zanašati

"Najprej bi rad čestital Bosni. Vedeli smo, da to ne bo lahka tekma, nobena na tem turnirju ni. Odločilne trojke in skoki v napadu so nas stali zmage," je na novinarski konferenci razplet srečanja komentiral Vlatko Čančar.

Aleksander Sekulič je uvodoma izjavil, da je Bosna odigrala sijajno tekmo, a da gre krivdo za to pripisati tudi slovenski reprezentanci: "Na začetku tekme jih nismo dovolj pritiskali, začeli so zadevati s povsod. V drugem polčasu so začeli pobirati še skoke v napadu. To sta bili ključni točki v njihovi zmagi." Podobno kot Čančar je glavna razloga za poraz videl v porozni obrambi in nezbranosti pri skoku – košarkarji Bosne so v drugem delu v napadu ujeli 11 odbitih žog.