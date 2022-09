Prepelič: To je bila najpomembnejša tekma tega prvenstva

Kljub končnemu izidu 88:72 je Belgija tri četrtine skrbela za to, da slovenski košarkarji in njihovi navijači niso bili sproščeni. Po tekmi so spregovorili Vlatko Čančar, Klemen Prepelič in Mike Tobey.

Klemen Prepelič je v skupinskem delu najbolje igral proti BiH in Madžarski, obakrat je presegel mejo desetih točk, kar mu je s 13 točkami uspelo tudi danes. Predvsem pa je svoji edini trojki na tekmi dosegel v ključnih trenutkih. "Iščem se že celo prvenstvo. Danes je bila najpomembnejša tekma tega prvenstva. Hvala bogu sem zadel tisto trojko. Verjamem, da jih bo še kar nekaj na tem prvenstvu," je po tekmi dejal Sanji Modrić. Belgijci so po treh četrtinah za Slovenijo zaostajali za zgolj dve točki, drugo so celo dobili (22:20). "Tekma je bila zelo težka in hvala bogu smo zmagali. Nikoli ne odstopajo od svojega načina igre. Če zaostajajo deset, petnajst, dvanajst ali osem točk, ali pa tudi, ko vodijo, bodo vedno igrali svojo igro. Danes so to pokazali in 30 minut igrali zelo dobro, zelo fizično. Tudi v napadu so bili zelo razigrali. Po eni strani zaradi naših napak, po drugi zato, ker so imeli dober dan. Potem smo se zbrali in zadnjo četrtino odigrali zelo dobro v napadu in obrambi. Ko igramo tako v obrambi in razvijemo svojo hitro igro, smo nezaustavljivi," je potek srečanja opisal igralec Valencie.

Pred tekmo je Slovenija veljala za nespornega favorita za zmago. Vlatko Čančar, ki je tekmo zaključil z osmimi točkami in sedmimi skoki, je bil po tekmi z zmago zadovoljen. "Mislim, da so vsi pričakovali, da bomo mi že v prvem polčasu imeli visoko prednost in ne bomo pustili Belgijcem, da se vrnejo. To je košarka in vse se lahko zgodi. Jaz sem lahko samo srečen, da smo zmagali," je po tekmi dejal igralec Denver Nuggetsov, ki na prvenstvu v povprečju dosega 10 točk in pet skokov.

Tudi na tekmi četrtfinala, kjer se bodo Slovenci srečali z zmagovalcem tekme med Ukrajino in Poljsko, bodo aktualni evropski prvaki veljali za nesporne favorite. "V principu mi kot igralci ne čutimo prevelikega pritiska. Navijači in mediji nas izpostavljajo kot favorite za medaljo. Že to je pritisk, zato se moramo s tem čim manj ukvarjati," je o visokih pričakovanjih javnosti dejal Čančar.

Center Mike Tobey je bil pred tekmo pod velikim vprašajem, saj je zadnjo tekmo skupinskega dela proti Franciji zaradi poškodbe spremljal s klopi. "Vse sem dal od sebe, da sem se lahko čim prej vrnil na parket. Fizioterapevti so opravili odlično delo z zmanjševanjem otekline in vsem ostalim. Vesel sem, da sem lahko danes zaigral, čeprav nisem prepričan, da je bil načrt, da igram tako veliko minut. Pomembno je, da smo zmagali, saj v tem delu tekmovanja lahko samo zmagaš ali pa se odpraviš domov, tako da moramo vsakič storiti vse, da se uvrstimo v naslednji krog," je dejal Tobey, ki je proti Belgijcem zabeležil 12 točk in šest skokov. Kaj pa napoveduje za četrtfinale? "Dobro je, da imamo do naslednje tekme dovolj časa, da se spočijemo. Vse dokler zmagujemo, mi je vseeno, ali je tekma lahka ali ne."

icon-expand FOTO: Sofascore.com icon-chevron-left icon-chevron-right