Prepelič: Pomembno je, da smo glavne igralce manj obremenili

Da proti Madžarom ne bo dvoma o zmagovalcu, je bilo jasno že sredi prve četrtine, ko je Slovenija povedla z 18:2. Aleksander Sekulić je tako Luki Dončiću in Goranu Dragiću lahko namenil več počitka kot sicer. Prvi je igral 20 minut in v tem času zbral prav toliko točk, zraven pa še po sedem podaj in skokov. Kapetan je dobil le šest minut v prvem polčasu, v nadaljevanju pa s klopi spremljal razpoložene soigralce.

Drugi najboljši strelec Slovenije je tokrat bil Klemen Prepelič s 14 točkami. Edo Murić, Vlatko Čančar, Jaka Blažič in Žiga Dimec so jih vsi dosegli 11.

"Ko se ne zadeva, ni treba izgubljati glave. Kot nenehno poudarjamo, vsak ima svojo vlogo. Danes so se (vloge) zelo lepo porazdelile. Minutaža je bila enakomerno razporejena. Naši glavni igralci se niso tako utrudili. Zagoto je lepo zadevati, a še bolj pomembna je zmaga," je vtise po drugi zmagi strnil Klemen Prepelič.

Proti Litvi mu met ni stekel. Le petkrat je vrgel iz igre in enkrat zadel. Tokrat si je po vstopu s klopi "vzel" deset metov iz igre, od tega kar devet z razdalje. Zadel je štiri. "Mi vemo, kaj so naše vloge in kje so naše glavne kvalitete. Luka je odlično začel tekmo, razigral še ostale in hitro smo povedli. Zagotovo je bila želja, da bi glavne člane reprezentance manj obremenili, kar nam je tudi uspelo."

"Za strelca je vedno pomembno, da dobiva žogo in lahko meče. Danes je to s pridom izkoristil. Zato igra, kjer igra, zato ima v svojem klubu tako vlogo. Mi moramo take priložnosti izkoristiti, da pride v formo, ker če ne bo v formi, bomo imeli kasneje velike težave," je bil s Prepelilevim doprinosom zadovoljen Sekulić.

"Vsi v trenerskem štabu se zavedamo, da se vrača po težki poškodbi, da so nihanja v njegovi igri pričakovana. Me pa veseli, da je v takem slogu, z zadetimi meti, odgovoril na fizično obrambo Madžarov," je še dodal.

Ob tem je omenil tudi Blažiča, ki v pripravljalnem obdobju ni blestel, na prvih dveh tekmah Eurobasketa pa nemudoma dokazal, zakaj je še vedno eden od nosilcev reprezentance in član prve peterke. "Tudi Jaka, ki smo ga kar nekaj časa čakali, je pravočasno prišel v pravi ritem."

Zaigrali so prav vsi, tudi Žiga Samar in Luka Rupnik, ki proti Litvi nista dobila priložnosti. Med strelce se ni vpisal le debitant na velikih tekmovanjih Samar, ki se je izkazal z borbeno igro v obrambi. Ta je na koncu botrovala k petim osebnim napakam, zaradi česar je srečanje predčasno sklenil na začetku zadnje četrtine.

"Pristop je bil od začetka pravi. Tekmo smo vzeli zelo resno. Že v prvi četrtini smo ustvarili razliko, ki smo jo potem še večali. Dobili smo priložnost, da smo nekatere spočili in drugim dali nekaj minut. Ampak to je treba čim prej pozabiti, ker v nedeljo popoldan igramo proti zelo kvalitetnemu nasprotniku," pa je po tekmi dodal Jaka Blažič.

