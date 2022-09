Prišel je reševat hrvaško košarko, a je po šestih letih obupal

Hrvaška je vedno imela izjemen "bazen" kvalitetnih košarkarjev, toda v zadnjih letih ni več dobrih rezultatov tako na klubskem kot na reprezentančnem področju. Ustavila se je tudi "produkcija" kvalitetnih igralcev, ki bi stopili v čevlje svojih predhodnikov. Hrvaški košarkarji so recimo izpadli iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na Eurobasketu pa so tretjič zapored obstali že v osmini finala.

Na tem Eurobasketu je bil prvo ime 33-letni Bojan Bogdanović, ki pa je že pred tem napovedal reprezentančno slovo. Veliko so stavili tudi na Daria Šarića, Maria Hezonjo, Ivico Zubca in branilca Kruna Simona. Hrvati so računali tudi na naturalizacijo in pripeljali Američana Jaleena Smitha, pa vse skupaj ni prineslo rezultata.

Neuspeh na EP je potegnil za sabo tudi kadrovske posledice, odstopil je selektor Damir Mulaomerović, odpoved je dal tudi predsednik zveze Stojko Vranković. Slednji je pred šestimi leti skupaj s še eno hrvaško košarkarsko legendo, Dinom Rađo, prevzel vodenje Hrvaške košarkarske zveze (HKS). S svojimi izkušnjami in znanjem sta želela odpeljati hrvaško košarko v prihodnost, v boljše čase, toda to jima ni uspelo. Rađa, še ena nekdanja hrvaška košarkarska legenda, je HKS zapustil sredi julija letos, po polomu v kvalifikacijah za SP.

"Po zadnji tekmi Hrvaške na letošnjem evropskem prvenstvu sem se odločil odstopiti s položaja predsednika Hrvaške košarkarske zveze in s tem prevzeti odgovornost za celoten HKS. Žal mi je navijačev, ki brezpogojno podpirajo reprezentanco, a trenutno ne najdem rešitve, ki bi izboljšala stanje. Na koncu bi se rad zahvalil vsem igralcem za udeležbo v reprezentanci in trud, ki so ga vložili, kot tudi trenerskemu štabu in zdravniški ekipi, zahvalil pa bi se tudi vsem zaposlenim v HKS, ki so me podpirali zadnjih šest let," je v uradnem sporočilu za javnost zapisal Vranković.

Postavni 58-letni orjak iz Drniša (218 centimetrov meri v višino) je v času aktivne kariere osvojil dve srebrni olimpijski kolajni. Prvo leta 1988 še z jugoslovansko reprezentanco, štiri leta pozneje pa še s hrvaško izbrano vrsto, ko se je leta 1992 Hrvaška v finalu olimpijskega turnirja pomerila z (edinim) pravim ameriškim Dream Teamom.

Kako usoden je bil poraz na Eurobasketu (v osmini finala so belo-rdeče presenetljivo izločili Finci s 86:94), bo pokazal čas. HKS je znova v fazi popolne prenove, težko dela čaka novega predsednika, člane izvršnega odbora in seveda tudi selektorja izbrane vrste.