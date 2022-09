Recept za Poljake? Pravi pristop, želja in energija

Kdo v polfinale? Slovenija ali Poljska? Odgovor na to bomo dobili danes zvečer (prenos na Pop TV in VOYO od 19.45 dalje). V našem taboru od vloge izrazitega favorita ne bežijo, a se dobro zavedajo, da bodo morali tudi proti na papirju manj kakovostnejšemu tekmecu biti na najvišji ravni.

icon-expand Jaka Blažič bo zaradi odsotnosti Zorana Dragića imel še pomembnejšo vlogo. FOTO: AP

Litva, Madžarska, Nemčija, Francija in Belgija so že padle. Če bo še Poljska, se bo Slovenija tretjič v zgodovini (2009 in 2017) uvrstila med štiri najboljše reprezentance stare celine. Izhodišče bi težko bilo boljše. Po pričakovani – a težko prigarani – zmagi nad Belgijo, so imeli aktualni evropski prvaki kar tri dneve premora. Luka Dončić jih je označil za božje darilo. Še bolj prav so prišli, potem ko si je prvi zvezdnik reprezentance na nedeljskem treningu zvil gleženj, zaradi česar pa njegov nastop v sredo ni pod vprašajem. Zdravniška služba je imela v prejšnjih dneh sicer obilo dela – Zoran Dragić je zaradi natrgane mišice že sklenil Eurobasket, Mike Tobey po zvinu gležnja še ni stoodstoten.

Kljub omenjenim težavam pa je jasno, da je Slovenija proti Poljski v vlogi izrazitega favorita. "To bo prva zares pomembna tekma na tem prvenstvu proti neugodnim Poljakom, ki so proti Ukrajini odigrali odlično, še posebej v drugem polčasu. So raznovrstni, njihova glavna nevarnost je A. J. Slaughter, potem je tukaj še Mateusz Ponitka, ki že vrsto let igra v Evroligi. Pod košem so dokaj visoki, tako da to sigurno ne bo lahka tekma, ampak mislim, da smo se nanjo dobro pripravili," je večer pred obračunom razmišljal Jaka Blažič.

icon-expand A. J. Slaughter (14 točk) in Mateusz Ponitka (13,2 točke) sta prva strelca poljske reprezentance. FOTO: Fiba

Zmagovit recept je jasen: pravi pristop, želja in energija Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, ko je Slovenija slavila z visoko prednostjo (112:77). Aleksander Sekulić in njegov pomočnik Dragiša Drobnjak sta poudarila, da so Poljaki od takrat storili kar nekaj korakov naprej. Pohvalil jih je tudi Blažič, ki pa se zaveda, da bo razplet srečanja v prvi vrsti odvisen od slovenske predstave: "So nepredvidljivi. Če se Slaughter razigra, jih je težko zaustaviti. To bo naša primarna naloga v obrambi, da ga poskušamo zaustaviti. Nimamo se česa bati. Mislim pa, da bodo najbolj pomembni naš pristop, želja in energija." Vsaj na papirju se zdi, da ima Slovenija za preboj med štiri najboljše lažjo nalogo kot pred petimi leti, ko so varovanci Igorja Kokoškova po pravem trilerju povratno letalsko karto kupili Latvijcem. "Takratna Latvija je bila zagotovo kvalitetnejša, ampak tukaj se gre na izpadanje in vidimo, kaj se dogaja na letošnjem Eurobasketu. Poraz Srbije, preboj Finske v četrtfinale, ... Danes zna vsak igrati košarko," je previden Blažič.

icon-expand Mike Tobey si je gleženj zvil na začetku tekme proti Nemčiji. Proti Franciji dan kasneje ga ni bilo v postavi, proti Belgiji v osmini finala pa je že normalno igral. FOTO: Fiba

Italijansko svarilo Sloveniji Senzacija Italije, ki je v osmini finala domov poslala za mnoge prve favorite prvenstva – Srbe, je, kot dodaja nekdanji član Cedevite Olimpije, dobro svarilo tudi za Slovenijo. "Italija je odigrala odlično. Bili so zelo samozavestni. Vidi se, da imajo super kemijo in temperamentnega trenerja. Zasluženo so zmagali, Srbi pa so bili v drugem polčasu morda preveč zaspani," je 32-letnik še pohvalil predstavo zahodnih sosedov, ki se bodo danes pomerili s Francijo (prenos od 16.55 na Kanalu A in VOYO). Sekulić in Drobnjak pohvalila Poljake Kaj pa o Poljakih pravijo v slovenskem strokovnem štabu? "Če jih primerjamo z lanskim letom, igrajo bolj čvrsto in kolektivno. So zelo čvrsti v obrambi, kjer se poslužujejo cone 1-3-1," je izpostavil selektor Sekulić. Vidi se, da so povezani. Tudi igralci, ki prihajajo s klopi, točno vedo, kaj je njihova naloga, ne bodo skakali' iz sistema in se bodo držali navodil, ki jim jih bo dal trener," je dodal njegov pomočnik Drobnjak.