Z levo roko s polovice igrišča: slovenski treningi v Kölnu so prava atrakcija

Petkov večerni trening Slovenije pred sobotno tekmo z Madžarsko (prenos od 20. ure na Pop TV in VOYO) je minil v zelo sproščenem vzdušju. Za konec so aktualni evropski prvaki metali trojke s sredine igrišča, kjer je zopet "čaral" Luka Dončić. Najprej je trikrat "normalno" zadel, nato pa je, da bi si zanj očitno precej enostavni izziv nekoliko otežil, začel metati z levo roko. In ni trajalo dolgo, da je eden prvih zvezdnikov letošnjega Eurobasketa brez pomoči obroča ali table zadel tudi s svojo slabšo roko.

Zaključek treninga, ki je bil odprt za javnost, je kapetan Goran Dragić spremljal s klopi. Pred odhodom v garderobo ga je vseeno premamilo, da si je v natikačih tudi sam vzel met s polovice, pri katerem so bili v petek zvečer uspešni prav vsi reprezentanti. Kot zadnji je na veliko navdušenje soigralcev zadel najmlajši Žiga Samar.