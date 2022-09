Samozavestni Francozi si želijo maščevanja

Francozi so se proti Italijanom izvlekli skozi šivankino uho, saj so po katastrofalnem uvodu v drugi polčas povsem do konca zaostajali. Simone Fontecchio je pri vodstvu naših zahodnih sosedov s 77:75 16 sekund pred koncem zapravil prosta meta, na drugi strani pa je za podaljšek poskrbel Thomas Heurtel.

V dodatnih petih minutah so nato galski petelini hitro prevzeli pobudo in na koncu relativno zanesljivo slavili z osmimi točkami prednosti. Medtem ko so Italijani v tunelu besneli nad domnevno spornimi sodniškimi odločitvami – Marco Spissu je sodniški trojici namenil kar nekaj sočnih, so Francozi (v večini) bučno proslavljali uvrstitev med najboljše štiri.

Evan Fournier pa kljub zmagi ni bil povsem zadovoljen. Dejal je, da v polfinalu ne bodo smeli imeti toliko črnih minut. Vprašali pa smo ga, s kom bi se na predzadnji tekmi raje pomeril. "Mislim, da bi bilo lepo ponoviti lanski polfinale olimpijskih iger," je odvrnil.