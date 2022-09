Samozavestni Poljaki: Vsak turnir ima svojo pravljično zgodbo

Poljska reprezentanca je svoje prve tri pripravljalne tekme v sredini avgusta proti Ukrajini, Turčiji in Grčiji izgubila z 28, 16 in 23 točkami razlike, odtlej pa naredila ogromen korak naprej, kar je izpostavil pomočnik slovenskega selektorja Dragiša Drobnjak. Na Eurobasketu Poljska kaže povsem drugačen obraz kot na začetku priprav, slavila je štirikrat in izgubila le proti favoriziranima Finski in Srbiji.

Tudi v osmini finala proti Ukrajini ni veljala za favoritinjo. Še več, po mnenju slovenskega strokovnega štaba so Ukrajinci večji del tekme bili boljši, a v napetem zaključku je pretehtala poljska borbenost in nepopustljivost. Tudi zato so bili Poljaki po koncu tekme polni samozavesti in pričakovanj pred četrtfinalnim spopadom z aktualnimi evropskimi prvaki.