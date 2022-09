Sandler: 'Bo Cruz, naloga opravljena, rad te imam, Juancho!'

Čeprav Španija ni veljala za eno izmed držav favoritk, ki bi lahko osvojile evropski naslov, pa se je na prvenstvu že kmalu videlo, da bo le-to polno presenečenj. Za prvo presenečenje so tako poskrbeli košarkarji Italije, ki so izločili favorizirane Srbe, v nadaljevanju so domačini Nemci izločili Grke, nato pa so za še eno senzacijo poskrbeli Poljaki, ki so izločili Slovence.