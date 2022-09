Saša Dončić: Prepričan sem, da sta Slovenija in Litva za stopničko boljši od Francije, Nemčije in BiH

Za Slovenijo je bila to deseta zaporedna zmaga na evropskih prvenstvih, na prejšnjem Eurobasketu 2017 so dobili vseh devet tekem, in deseta to poletje. Dve so najprej dosegli v junijsko-julijskih kvalifikacijah za SP, uspešni so bili na vseh šestih prijateljskih tekmah, premagali so Estonijo, sklonjenih glav pa so zapustili le parket v Münchnu, kjer jih je nadigrala Nemčija. Ta poraz je v slovenski javnosti sprožil kar precej pomislekov o možnostih Slovenije na EP, a uvodna tekma proti Litvi je znova pokazala, da napovedi o visoki uvrstitvi Slovenije niso iz trte izvite. Saša Dončić je priznal, da ga je predstava Slovenije navdušila in da ima reprezentanca kakovost za ubranitev zlate medalje iz Istanbula. "To je bil pravi derbi za prvo mesto v skupini. Košarka za sladokusce. Prepričan sem, da sta Slovenija in Litva za stopničko boljši od Francije, Nemčije in BiH," je uvodoma povedal Dončić. "Videlo se je, da so bili naši fantje malce nervozni po slabi predstavi v Münchnu in da so želeli pokazati, da je bil tisto le slab večer. Popravili so napake in proti verjetno najmočnejši centrski liniji na prvenstvu in eni najmočnejših reprezentanc na tekmovanju dokazali, da sodijo v evropski vrh."