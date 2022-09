Scariolo: Pred prvenstvom smo bili po kakovosti osmi, zdaj smo prvaki

Tudi sami Španci, ki so evropski prvaki postali četrtič, priznavajo, da takega uspeha niso pričakovali. Potem ko sta se poslovila brata Pau in Marc Gasol in še nekateri igralci, in sta se jim poškodovala Ricky Rubio in Sergio Lull, reprezentanca ni bila videti kot grožnja favoriziranim, kot so bile pred prvenstvom ekipe Srbije, Slovenije in Grčije. "Ne vem, ali naj gledam in uživam ali naj ugasnem televizijo, da ne padem v depresijo," je med ogledom prijateljske tekme med Slovenijo in Srbijo tvitnil španski selektor Sergio Scariolo in s tem izrazil skrb o moči drugih ekip. A dober mesec pozneje se ve, kdo je depresiven in kdo vesel. "Ta uspeh ima drugačen priokus kot drugi. Je še slajši. Na papirju smo bili pred prvenstvom po kakovosti osmi, zdaj smo prvaki, pred reprezentancami, ki so polne zvezdnikov in odličnih igralcev NBA. Res sem ponosen na svoje fante," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Scariolo.