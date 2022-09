Schröder brani svojo nespodobno potezo: Ne omenjajte moje družine

Nemci so v torek že po četrtfinalu domov poslali Giannisa Antetokounmpa in njegove grške soigralce. Najboljši strelec srečanja je bil Dennis Schröder (26 točk), ki pa se s svojo nespodobno potezo med tekmo ni proslavil.

3:48 pred koncem tekme je Dennis Schröder po prekršku Grka Dimitriosa Agravanisa stopil proti grškemu selektorju Dimitrisu Itoudisu in grški klopi. Ni jasno, ali je Grški selektor Shröderju kaj dejal, ampak Nemčeva poteza je bila vsekakor neprimerna. Z roko je namreč segel v svoje kratke hlače in na videz prijel "svoje bogastvo", proti Grkom je usmeril tudi nekaj sočnih besed. Sodniki so ga med tekmo za njegovo potezo kaznovali s tehnično napako, po tekmi pa so številni grški navijači izpostavili Schröderjevo nešportno potezo.

Nemec, ki trenutno nima podpisane pogodbe s klubom, je po tekmi svojo potezo poskušal opravičiti. "Grški navijači!!! Noro vzdušje nocoj. Veliko lahko prenesem s strani nasprotnikov, ampak to, da me imenujejo pras**a in govorijo o moji družini, ni primerno! Zato mi prosim ne govorite, kako naj se na to odzovem," je po srečanju zapisal na svojem Instagram profilu.