Matej Erjavec: Sekulić je odličen trener, ki ima z nami sklenjeno pogodbo

"Predvsem smo žalostni in razočarani. Poraz ni bil pričakovan, smo pa vsi vedeli, da je Poljska nevarna in sproščena. Dejstvo je, da smo pokazali dva različna obraza, katastrofalnega v drugi četrtini in šampionskega v tretji, a to ni bilo dovolj. Težko je sedaj biti pameten," so bile uvodne besede Mateja Erjavca na zadnjem druženju z mediji pred odhodom v domovino.

"Sekulić ima pogodbo do konca naslednjega leta, to je to," je odvrnil na vprašanje, ali poraz pomeni tudi spremembo na slovenskem selektorskem stolčku.

Sekulić je sicer na novinarski konferenci po tekmi povedal, da bo najprej potrebna analiza, potem pa sledi odločitev, kako naprej. "Še enkrat poudarjam. Sekulić je odličen trener, ki ima z nami sklenjeno veljavno pogodbo. Kar je rekel, je normalno. Za take stvari je vedno potrebna analiza, tudi če bi bili prvaki, bi delali analizo," je namigovanja umiril Erjavec.