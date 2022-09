Sekulić po nemški zaušnici dočakal sanjski odziv svojih varovancev

Številčnejši litovski navijači so aktualne evropske prvake ob prihodu na parket kölnske dvorane pričakali z glasnimi žvižgi. Kot da ne bi vedeli, kaj jih najbolj podžge. Trojka v prvem napadu Luke Dončića je bila le napoved stvari, ki so sledile. Tudi ko je Litva v zadnji četrtini povedla, se Slovenci niso zmedli. Na krilih naveze Luka Dončić-Mike Tobey so prvenstvo začeli s trdo prigarano zmago.

"Zavedamo se, kam smo prišli. Zavedali smo se, kakšno tekmo smo igrali proti Nemčiji. Pričakoval sem odziv in bil je pravi. Način, kako smo odigrali, je bil zavidanja vreden. Za nagrado smo dobili zmago," je bil sijajnega uvoda v Eurobasket vesel selektor Aleksander Sekulić. Slovenski košarkarji so se tako na najboljši možen način odzvali na nedeljski debakel, ko jih je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo razbila Nemčija z 90:71. "Zadnjo tekmo v kvalifikacijah za SP nismo bili pravi, danes smo bili," je bil jasen Dragić, z 19 točkami drugi najboljši strelec Slovenije. Toliko sta jih kombinirano dosegla prva litovska zvezdnika Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis. Tako kot lani poleti v kvalifikacijah za olimpijske igre so ju visoki slovenski košarkarji tudi tokrat odlično zaustavili. Dragić je v kapetanskem slogu po tekmi izpostavil obrambni doprinos Eda Murića, Žige Dimca, Vlatka Čančarja in Mika Tobeyja. Naturalizirani center je prikazal eno najboljših predstav v slovenskem dresu. Dosegel je 24 točk, za dve je metal skoraj brezhibnih 10/12. "Tobey je zelo dobro branil. Bil je med košem in igralcem. V napadu pa vsi vemo, kaj lahko naredi. Koristen je, ker se lahko odvaja. Še posebej v kombinaciji z Luko niso vedeli, kako to braniti. Murić je naredil dober posel nad Sabonisom v obrambi. Vsa čast. To zmago lahko pripišemo trem, štirim košarkarjem, ki so imeli največ dela," je nadaljeval Dragić.

'V primerjavi s pripravami je v obrambi dal v višjo prestavo' Čeprav s 14 točkami v napadu ni izstopal, je zopet sijajno predstavo uprizoril tudi Luka Dončić, ki si je z desetimi podajami in šestimi skoki prislužil naziv igralca tekme. A ni briljiral samo v napadu, navdušil je s požrtvovalno igro v obrambi, česar – resnici na ljubo – to poletje nismo bili vajeni. "Če sem malo zloben, je v obrambi v primerjavi s pripravami dal v višjo prestavo. Tudi on se zaveda pomembnosti tekmovanja, pomembnosti te tekme. Luka je sposoben marsičesa. Ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi. In to je danes pokazal," je obrambno predstavo Dončića komentiral Sekulić.

icon-expand 14 točk, deset podaj, šest skokov in tri ukradene žoge je proti Latviji prispeval Dončić. FOTO: Fiba

Minuta odmora, po kateri so zbistrili glave V napetem obračunu so Litovci po košu Sabonisa sredi zadnje četrtine povedli za pet, na kar je Sekulić odgovoril z minuto odmora, po kateri je Slovenija ponovno zagospodarila na igrišču. "Selektor je pravi trenutek vzel minuto odmora, da smo zbistrili glave. Pred tem smo imeli dva dobro organizirana napada, ko žoga ni želela noter. Šli smo nazaj, obranili par napadov, po premoru pa smo dali koš, kar nas je vrnilo v igro. Nismo bili panični," je ključne trenutke tekme še enkrat podoživel Dragić. Do zmage tudi po zaslugi nemškega recepta Litovski selektor Kazys Maksvytis je o dogajanju po Sekulićevi minuti odmora povedal: "Pred tem smo spremenili sistem v obrambi, zaradi česar smo prišli do prednosti. Po minuti odmora so se Slovenci prilagodili. Ne morem reči, da smo bili v obrambi slabi, ampak na koncu nas je zmage stalo nekaj dovoljenih skokov v napadu." "Odločale so malenkosti. Zgrešili smo nekaj prostih metov, oni so pobrali nekaj skokov v napadu. In to je bilo to," pa je o razlogih, da se je tehtnica prevesila na stran Slovenije, razmišljal Mindaugas Kuzminskas. Litovci so imeli na papirju pod obema obročema veliko prednost, a je bilo razmerje v skokih skoraj poravnano (37:35 v korist Litve). Slovenci so Nemcem v nedeljo dovolili kar 20 napadalnih skokov, Valančiunasa in druščino pa so zaustavili pri 11 in jih ob tem sami zbrali 11.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke