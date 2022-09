Sekulić: Poraz z BiH nas je naredil še močnejše

Aleksandru Sekuliću, slovenskemu košarkarskemu selektorju, je po veliki zmagi nad Francijo še bolj odleglo kot po torkovem triumfu nad Nemčijo. Zakaj? Preprosto zato, ker je dobil potrditev, da odziv njegovih izbrancev po slabi igri in (nepričakovanem) porazu proti reprezentanci Bosne in Hercegovine ni bil enkratnega značaja ter da je zmaga nad Nemčijo le še bolj "mobilizirala" Luko Dončića, Gorana Dragića in druščino, da v zadnjem dvoboju skupinskega dela proti veliki dolžnici z lanskih olimpijskih iger v Tokiu prikažejo za odtenek še boljo predstavo.

"Iz poraza z reprezentanco BiH smo se, kot vse kaže, veliko naučili. Najpomembnejši od vsega je bil iskren pogovor med strokovnim vodstvom in igralci, v katerem smo si nalili čistega vina in priznali napake. Zmagi nad Nemčijo in Francijo sta resnično odmevni in veliki iz več razlogov. Kot ste lahko sami videli, smo občutno izboljšali igro v obrambi, ki je nekoliko "šepala" v uvodnih dvobojih, ob tem pa pokazali, da tudi ob odsotnosti tako pomembnega košarkarja za našo igro, kot je Mike Tobey (ameriški center naj bi bil nared za sobotni obračun osmine finala z Belgijo, op. p.), nismo izgubili glav in smo z neverjetno borbenostjo nadoknadili velik primanjkljaj v igri pod obročema," je bil nad igro svojih varovancev ponosen slovenski selektor, ki je bil po edinem omenjenem porazu z BiH deležen precejšnjih medijskih kritik.