Sekulić priznava: Imamo prednost, ki jo bomo morali izkoristiti

Slovenski košarkarji bodo branjenje evropske krone nadaljevali v soboto, ko jih v osmini finala čaka obračun z Belgijo (ob 14.45 na Pop TV in VOYO). Varovanci Aleksandra Sekulića so kljub presenetljivemu porazu z Bosno in Hercegovino skupino smrti sklenili na prvem mestu. Pred nadaljevanjem smo se pogovarjali s selektorjem, ki ga veseli predvsem vse boljša igra v obrambi. Čeprav opozarja, da je do boja za odličja še daleč, pa priznava, da imajo v primerjavi s konkurenco pomembno prednost.

icon-expand Po porazu z Bosno in Hercegovino v tretjem krogu so Slovenci strnili svoje vrste in za končno prvo mesto v skupini B zaporedoma ugnali Nemčijo in Francijo. FOTO: AP

Je bil poraz proti Bosni in Hercegovini prelomen trenutek? Mislim, da se je na tekmi z Bosno pokazalo, da kot ekipa nismo močni, če ne držimo skupaj. Pa ne, da je prišlo do kakšnih kreganj, enostavno na tej tekmi nismo bili pravi. Mislim, da smo se iz tega nekaj naučili, da se znamo soočiti s pritiskom, ker spadamo v ožji krog favoritov. Kako ključna je bila pri tem reakcija prvih zvezdnikov Luke Dončića in Gorana Dragića? Sami lahko vidite, da ni slučaj, da sta oba med najboljšimi v ligi NBA. Tega se zavedata sama, tega se zaveda ekipa in tudi jaz. In to skušamo izkoriščati. Veliko se govori o slovenskem napadu. Večkrat ste rekli, da obrambno niste najboljša ekipa. Na zadnjih dveh tekmah pa ste tudi v obrambi izpolnili vse, kar ste napovedovali. Saj pravim, da ni pomembno, kaj delaš, ampak kako to izvajaš. Fantje so glede na poletje in prijateljske tekme dvignili nivo agresivnosti, v obrambi igrajo z več energije. Tudi sami se zavedajo, da je zelo pomembno, da odigrajo dobro v obrambi, ker je potem veliko lažje tudi v napadu.

Čeprav Sekulić pravilno opozarja, da je do boja za medalje še dolga pot, smo si vseeno dovolili pogledati, kaj vse čaka Slovenijo na poti do polfinala oziroma finala. Najprej v soboto Belgija, v primeru zmage pa v četrtfinalu prihodnjo sredo boljši z obračuna Ukrajine in Poljske. Tudi v tem spopadu bodo aktualni evropski prvaki v vlogi velikega favorita. Če jim jo uspe potrditi na parketu, jih v polfinalu v petek najverjetneje čaka Srbija. Nato pa v vsakem primeru boj za odličje, vprašanje le, ali za zlato ali bronasto.

Ste se zavedali pomembnosti prvega mesta v skupini? Čeprav ne maram kalkulacij, so me ves čas opozarjali, da je v skupini najbolje končati prvi ali četrti. Prišli smo v situacijo, ko smo lahko bili prvi, in jo zagrabili z obema rokama. Ampak ne glede na to, katero mesto bi osvojili, je bilo za nas najbolj pomembno, da se uvrstimo v osmino finala. Sedaj vas čaka Belgija. Na papirju lažji tekmec kot recimo Turčija. Še enkrat poudarjam, da na tem prvenstvu ni ekip, ki bi jih lahko podcenjevali. Konec koncev je Belgija premagala Španijo. Osmina finala je ena tekma, vse je možno, zato bomo morali biti stoodstotno pripravljeni in maksimalno skoncentrirani.

icon-expand Za Luko Dončićem sta dve sijajni predstavi. Nemcem je nasul 36 točk, dan kasneje Francozom še 11 več. FOTO: AP

Kako je trenirati Luko Dončića? Najprej mi je v veliko čast, da sem lahko selektor svoje domovine. Za povrh pa imam v ekipi dva super zvezdnika – MVP-ja evropskega prvenstva izpred petih let in Luko Dončića. Lahko rečem, da je to zame velika čast, sreča, ponos. Težko izbiram prave besede. Lahko rečem le, da uživam v tem, kar počnem, ker težko verjamem, da bom imel še kdaj ekipo, ki je tako povezana in ima ob tem dva takšna superzvezdnika. Dončića so že v skupinskem delu pošteno tepli. Proti Franciji ga je morala zdravniška ekipa celo zašiti, a se je vrnil še močnejši. Kaj to pove o njem? To je tisto, kar Luko najbolj moti. Sem je prišel kot eden od treh največjih zvezdnikov prvenstva. Kot nekdo, ki ima največ žogo v rokah, in kot nekdo, ki prenese največ udarcev. Zato mu je tako težko, zato je tako emotiven. Ko prejme toliko udarcev, ko dobi celo šive in krvavi za Slovenijo, samo pokaže, iz kakšnega testa je in da s ponosom nosi dres Sloveniji. Lahko smo veseli, da imamo takšnega superzvezdnika, ki riskira svoje poletje, da lahko igra za reprezentanco.

icon-expand Goran Dragić se je za tekmi z Nemčijo in Francijo vrnil v prvo peterko. Na zadnjem obračunu z galskimi petelini mu je Sekulić namenil vsega 21 sekund počitka. FOTO: Fiba