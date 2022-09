Sekulić svari pred Poljaki: Nobena zmaga ni samoumevna

Na Eurobasketu v Berlinu se danes začenjajo četrtfinalni boji. Čakata nas obračuna Španija – Finska in Nemčija – Grčija, slovenski navijači pa že nestrpno pričakujejo sredo, ko se bodo aktualni evropski prvaki za preboj med najboljše štiri pomerili s Poljaki. Čeprav so v vlogi velikega favorita, Aleksander Sekulić poudarja, da na tem prvenstvu nobena zmaga ne pride sama. Rezultati v zadnjih dneh temu pritrjujejo.

icon-expand "Tu ni slabih ekip. Niti ene same tekme si ne moreš vzeti za samoumevno, kot da bo zmaga prišla sama od sebe. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli tekmo in na kakšen način se bomo lotili njihovih najboljših košarkarjev." FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija si je četrtfinale potrdila z zmago proti Belgiji, ki se je tri četrtine dobro držala, nato pa so Luka Dončić in druščina zmagovalca odločili z delnim izidom 19:1. Dan zatem so dobili nasprotnika, ko so Poljaki po napetem boju domov poslali Ukrajince. Tekmo si je s tribun berlinske arene v živo ogledal tudi slovenski strokovni štab na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki je priznal, da je pričakoval zmago Ukrajine, a pohvalil borbeno ter nepopustljivo predstavo Poljakov. Četrtfinalni obračun, ki ga bomo v sredo od 20. ure dalje prenašali na Pop TV in VOYO, bo repriza lanskih kvalifikacij za olimpijske igre, ko je Slovenija v Kaunasu Poljsko odpihnila s 112:77. A tokrat branilce naslova zagotovo ne čaka tako lahko delo, je prepričan Sekulić: "Če jih primerjamo z lanskim letom, igrajo bolj čvrsto in kolektivno. So zelo čvrsti v obrambi, kjer se poslužujejo cone 1-3-1."

Obračun med Španijo in Finsko (16.55) bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, večerni spopad domačinov z Grki (20.10) pa na VOYO.

Selektor je izpostavil tri košarkarje, ki bi utegnili biti še posebej nevarni: prvi strelec ekipe je naturalizirani Američan A. J. Slaughter, potem pa sta tu še krilni košarkar Mateusz Ponitka in kar 219 centimetrov visoki center Aleksander Balcerowski. Zanimive so bile tudi besede Sekulićevega pomočnika Dragiše Drobnjaka, ki je sicer prav tako pohvalil Poljake, a opozoril, da bo vse odvisno od Slovenije. Ključ do uspeha bo pravi pristop, česar denimo nismo videli proti Bosni in Hercegovini v skupinskem delu.

Takrat je Slovenija dolgo vodila, nato pa so bosanski košarkarji v zadnjih minutah prevzeli pobudo, po čemer se Slovenci niso več vrnili. Da tokrat ne bo tako, je prepričan Rašo Nesterović: "Fantje so šampioni, igrajo v najboljših klubih po Evropi in ZDA, tako da so dovolj izkušeni, da vedo, kako se je treba lotiti tekmecev v tej fazi tekmovanja. Prepričan sem, da bodo v sredo pravi že v štartu tekme. Vse je stvar pristopa in zbranosti."

Pomembno svarilo je Slovenija – pa tudi vsi ostali papirnati favoriti – dobila v nedeljo, ko je Italija senzacionalno domov poslala Srbijo. "Vsi smo z velikim zanimanjem gledali to tekmo. Nismo pričakovali takšnega razpleta, verjetno tudi v Srbiji niso. To samo pokaže, kako močno in izenačeno je to prvenstvo. Tu ni slabih ekip. Niti ene same tekme si ne moreš vzeti za samoumevno – da bo zmaga prišla sama od sebe. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli tekmo in na kakšen način se bomo lotili njihovih najboljših košarkarjev," svari Sekulić. Praktično vsi akterji letošnjega Eurobasketa od prvega dne dalje poudarjajo, da tako kvalitetnega prvenstva že dolgo ni bilo. Veliko presenetljivih izidov je pokazalo, da izjave v stilu "gremo tekmo po tekmo" in "vsak lahko premaga vsakega" niso le prazne črke na papirju, temveč evropska košarkarska realnost.