Selektor Sekulić izpostavil dva elementa za uspeh: kolektivnost in potrpežljivost

Po treh krogih skupinskega dela EP ima Nemčija stoodstotni izkupiček (tri zmage), Bosna in Hercegovina, Slovenija in Francija so zbrale dve zmagi in poraz, Litva in Madžarska pa imata še ničlo v rubriki zmag. Slovence do konca prvega dela Eurobasketa čakata še dve pomembni tekmi, drevi z Nemčijo in v sredo proti Franciji.

''Nemci so nam pred dobrim tednom dni zadali najtežji poraz tega poletja. Na tej tekmi so pokazali svoj razkošen talenti in kakovost, kar dokazujejo tudi na tem evropskem prvenstvu. Ne samo, da so dobra obrambna ekipa, zelo talentirani so tudi v napadu, kjer je njihov vodja Dennis Schröder, ki igra zelo nesebično. Z izjemno višino prve peterke pa so nasploh sila neugodni, saj nasprotnike silijo v raketo in mete preko njihovih visokih igralcev," je pred tekmo dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je spomnil na zadnji poraz v Münchnu, ko je bilo na koncu 19 točk razlike za gostitelje (71:90).