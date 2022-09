'Dončić je tisti, za katerega bi plačali, da ga lahko gledate'

Morda je izjema le Luka Dončić, kateremu namenjajo veliko pohvalnih besed. Poleg tega, da omenjajo, da je naslednik izjemnega Dirka Nowitzkega pri Dallas Mavericksih, jih navdušuje tudi njegova igra. Kot kaže Dončićevo ime skrbi za precejšnjo mero spoštovanja v ekipi nemškega selektorja Gordona Herberta . "On je ključni igralec. Pravzaprav počne vse in lahko seveda tudi odloča o tekmah. Lahko zadane in poda, zmore vse. Zelo težko ga je braniti," pravi center Johannes Thiemann .

Pred začetkom evropskega košarkarskega prvenstva je bilo veliko govora o številnih NBA zvezdnikih, ki so oblekli reprezentančni dres. Tudi pri Nemčiji, naslednjem tekmecu Slovenije na Eurobasketu, selektor lahko računa na tiste, ki igrajo čez "lužo". Po drugi strani pa kot kaže nemški košarkarji po sanjskem začetku na domačem šampionatu ne gojijo več velikega spoštovanja do (večine) zvezdnikov lige NBA.

Danes zvečer je v kölnski Lanxess Areni na sporedu derbi skupine, Slovenci se bodo pomerili z neporaženimi Nemci, ki računajo tudi na glasno navijaško podporo. Nemci so zmagali na vseh treh tekmah skupinskega dela, Slovenci so zabeležili dve zmagi in en poraz. Pred devetimi dnevi je Nemčija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo premagala aktualne evropske prvake z 90:71.

"Mislim, da so oni zdaj boljši, pa tudi mi smo zdaj boljši. Oni so zelo dobra košarkarska ekipa. So popolnoma drugačna ekipa od Litve," je v izjavi za Süddeutsche Zeitung dejal Herbert. Dončić, ki je leta 2017 s Slovenijo osvojil naslov evropskega prvaka, velja za enega najboljših igralcev lige NBA in je Maverickse v lanski sezoni popeljal do finala zahodne konference. "Je eden najboljših igralcev na svetu. Zabavno ga je gledati. Pri njemu mi je všeč njegova strast," je dejal Herbert.

Nemški selektor ima več adutov, na katere bo računal, da bodo poizkušali ustaviti slovenskega branilca, nalogo bo verjetno zaupal Nicku Weiler-Babbu, Franzu Wagnerju in Andreasu Obstu. Herbert je pred dvobojem dejal tudi: "Dončić je nekdo, za katerega bi plačali, da ga lahko gledate. Ne vem, ali bi raje gledal Leona Draisaitla, kako igra hokej, ali bi gledal Dončića , kako igra košarko. A o tem bomo razpravljali kakšen drug dan," je v dejal Kanadčan, ki je nor na hokej in ligo NHL. Nemec Leon Draisaitl je sicer eden od zvezdnikov lige NHL in moštva Edmonton Oilers (v igri spominja na Anžeta Kopitarja), kjer skupaj z Connorjem McDavidom tvori enega najučinkovitejših udarnih dvojcev v ligi.