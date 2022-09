Ko mimo pride trener Luke Dončića

Sredi Kölna sediš v slovenski hiši, ki je namenjena druženju košarkarskih navijačev, ko mimo pride obraz, ki ti je nekoliko bolj znan kot drugi. Pa saj to je trener Luke Dončića! Skupina slovenskih navijačev je Jasona Kidda prepoznala in prišla k njemu. Skandirali so mu: "Dallas, Kidd, Dončić." Kot pravijo, je bil zelo vesel, kar se vidi tudi po širokem nasmehu na selfiju, ki so ga nazadnje posneli z njim. V šali so ga namreč vprašali, če se želi on slikati z njimi in ga tako še bolj nasmejali.

icon-expand Selfie z Jasonom Kiddom sredi Kölna FOTO: Matjaž Gantar Kot je dejal navijač Matjaž Gantar, ki je z nami včeraj delil tudi trenutke slavja po uvodni slovenski tekmi na letošnjem evropskem prvenstvu v košarki, je bil Jason Kidd zelo pristen, interakcija mu ni povzročala nobenih težav, njim pa je pustil neverjeten spomin za vse življenje. PREBERI ŠE Slovenija praznuje dramatično zmago Kidd: Igranje za reprezentanco je ponos V pogovoru z našo novinarko Sanjo Modrić ob polčasu uvodne slovenske tekme z Litvo je Kidd sicer dejal, da je prvič na Eurobasketu in je vesel, da lahko spremlja tudi to tekmovanje. Prišel je, da bi videl, kako bodo v Nemčiji upokojili dres Dirka Nowitzkega in seveda igrati Luko Dončića. Moštva v ligi NBA pogosto ne marajo, da njihovi igralci igrajo za svoje reprezentance, toda v Dallasu s tem nimajo težav, prav nasprotno: "To mi je všeč. Tudi sam sem igral za reprezentanco ZDA. Za vsakega igralca, ki zaigra za reprezentanco, je to ponos. Želijo zmagati, osvojiti evopsko lovoriko. Podpiram Luko in to, kar počne, želim, da zmaga," je dejal v pogovoru v dvorani Lanxess. icon-expand Luka Dončić in Jason Kidd FOTO: AP Če bi naš košarkarski šampion potreboval nasvet, pa bi mu njegov ameriški trener dejal: "Luka, bodi ti. Počni to, kar počneš najbolje in to je pravi način, da se dobi tekma." PREBERI ŠE Ko prvaki pokažejo pravi obraz: Slovenija po trilerju boljša od Litve Kiddove izkušnje s Slovenijo Kidd je vodenje Dallas Mavericksov sicer prevzel šele lani poleti, pred začetkom zadnje sezone lige NBA. Trenersko mesto prvega trenerja pri Mavsih je prevzel, potem ko se je po 13 letih poslovil Rick Carlisle. Kot novopečeni glavni trener ekipe se je z Luko Dončićem srečal prav v Sloveniji. PREBERI ŠE Cuban in druščina uživajo v Sloveniji Delegacija Dallasa je avgusta lani namreč priletela na brniško letališče, da bi Dončiću v domovini predstavili uradno ponudbo za novo pogodbo. 49-letni Jason Kidd je v preteklosti že vodil NBA-klube, pred prihodom v Dallas pa je nazadnje deloval kot pomočnik glavnega trenerja pri ekipi Los Angeles Lakers. Pred tem je vodil zasedbi Milwaukee Bucks in Brooklyn Nets. V času igralske kariere je v Dallasu tudi igral, z Mavsi je osvojil za zdaj edini naslov tega moštva v ligi NBA, in sicer leta 2011. S slovenskimi košarkarji pa je imel Kidd izkušnje že pred tem. Njegov soigralec pri ekipi Phoenix Suns je bil namreč Marko Milić, prvi Slovenec, ki je zaigral v ameriški profesionalni ligi NBA. Leta 1997 je Milić oblekel dres Philadelphie, nato pa dve leti igral za Phoenix . PREBERI ŠE Marko Milić se bo mogoče pridružil Dončiću v Dallasu Milić naj bi se sicer vračal v ZDA, in to kar na letalu z Luko Dončićem. Postal naj bi namreč eden izmed Kiddovih pomočnikov in pri Dallasu prevzel vlogo razvojnega trenerja.