Potem ko je bil nekaj časa zaradi finančnih težav bosanske košarkarske zveze pod vprašajem celo nastop na letošnjem Eurobasketu, je Bosna kar naenkrat postala eden od hitov prvenstva. Najprej je dodobra namučila gostiteljico Nemčijo, dan zatem pa na kolena spravila branitelje naslova Slovence. "Sem vam rekel, da lahko igramo z vsemi," se je po velikem skalpu smejalo prvemu zvezdniku Jusufu Nurkiću.

Nedeljski spored Eurobasketa je potrdil, da sicer obrabljeni frazi "vsak lahko premaga vsakega" in "dandanes ni več slabih reprezentanc" niso le prazne besede, ampak evropska košarkarska realnost. Belgija je za deset točk porazila Španijo (83:73), Gruzija je presenetila Turčijo (88:83), še bolj presenetljiva pa je bila zmage Bosne in Hercegovine nad Slovenijo (96:93). Ko smo Jusufa Nurkića po koncu obračuna z našo reprezentanco ujeli pred mikrofon v miks coni, Slovencev tam že dolgo ni bilo več. Razlog? Bosanski košarkarji so odmevno zmago dolgo proslavljali z zvestimi navijači, ki so vseh 40 minut fanatično podpirali svoje ljubljence, ti pa so se jim zahvalili z zmago, ki jo je Džanan Musa označil za največjo v zgodovini reprezentance. O odzivih slovenskih reprezentantov in selektorja po bolečem porazu z Bosno si lahko preberite v spodnjem prispevku:

Prešerno razpoloženje reprezentantov Bosne tako ni presenečalo. Nurkić je našega novinarja Tadeja Vidriha najprej spomnil na besede, izrečene pred nekaj dnevi. "Sem vam rekel, da lahko igramo z vsakim," je pristavil, še preden je dobil prvo vprašanje. "Cela ekipa je igrala na res vrhunskem nivoju. Res smo odigrali dobro, kompletno tekmo," je bil nato poln hvale na račun soigralcev prvi center in največji zvezdnik reprezentance BiH. Pošalil se je, da slovenski selektor Aleksander Sekulić – za razliko od nemškega – ve, kdo je, saj se je nanj dobro pripravil. Slovenija je Nurkića namreč zadržala pri le 12 točkah (met iz igre 3/13) – dan prej proti Nemčiji dosegel 21 –, a to ni bilo dovolj za zmago branilcev naslova. Nurkić je imel ob sebi namreč številne razigrane soigralce, izstopala sta John Roberson s 23 točkami in Musa, ki je dodal eno manj od naturaliziranega Američana.

"Ta zmaga je zelo pomembna za našo motivacijo, za vse, kar smo počeli zadnje tedne, za vse, kar se dogaja v Bosni in Hercegovini. Slovenijo in njene soigralce zelo spoštujemo, a vemo, da lahko igramo z vsemi," je nadaljeval 28-letnik, ki se lahko pohvali z zavidljivim znanjem slovenščine, ki ga je pridobil v treh letih, ko je nastopal za Zlatorog iz Laškega. Bosna je po treh tekmah pri dveh zmagah in porazu in je tako na dobri poti do uvrstitve v osmino finala, kamor vodijo prva štiri mesta v vsaki skupini. "Mislim, da imamo vse možnosti, da zmagamo. Smo v dobrem položaju, da lahko razmišljamo o Berlinu, a igrali bomo tekmo po tekmo," je optimističen, a hkrati previden Nurkić.

icon-expand Za Johna Robersona slovenska obramba ni imela odgovora. FOTO: Fiba

Roberson: Zjutraj si mora vsak zavezati svoje čevlje Prvo ime srečanje je bil že omenjeni Roberson, ki je dosegel kar sedem trojk. Ko smo ga pred srečanjem z našo reprezentanco vprašali, ali to tekmo v primerjavi z drugimi morda bolj pričakuje zaradi Luke Dončića, je odločno odvrnil, da nikakor ne in da mu je čisto vseeno, kdo mu stoji nasproti. Po veliki zmagi smo ga v nedeljo še enkrat spomnili na te besede in vprašali, ali je bil takšen odnos do prvega slovenskega zvezdnika eden od razlogov za končni uspeh. "Zjutraj si mora vsak zavezati svoje čevlje. To velja za nas in za njega. Svoje je potrebno dokazati na parketu. Nikomur ne želimo izkazovati preveč spoštovanja. Cenimo ga, a opraviti moramo naše delo. In tokrat smo ga odlično," je odvrnil 33-letni član turške Manise.

icon-expand John Roberson pred našim mikrofon: "Zjutraj si mora vsak zavezati svoje čevlje. To velja za nas in za njega. Svoje je potrebno dokazati na parketu." FOTO: 24ur.com

Med polčasom je Bosna zaostajala za tri točke. So takrat verjeli, da lahko presenetijo? "Absolutno. Rekli smo si, da potrebujemo še nekaj več energije in da moramo biti bolj zbrani v zaključkih akcij." Kaj pa sta bila po njegovem mnenju glavna razloga za zmago? "Energija in samozaupanje. Od prve minute smo verjeli v zmago, nikoli se nismo nehali boriti. Na koncu je prišla nagrada." V praktično vseh odzivih bosanskih košarkarjev, ki jih boste zasledili, je govora o izjemni navijaški podpori rojakov. Bosanski privrženci so s huronskim navijanjem svoje ljubljence ponesli do prestižne zmage, za kar jim je Roberson zelo hvaležen: "Vzdušje je bilo neverjetno. Navijači nam dajejo dodatno motivacijo, hranijo nas s svojo energijo. Zaradi njih smo boljši."