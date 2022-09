Sijajen drugi polčas Nemcev za zmago nad Bosno

Drugi krog evropskega košarkarskega prvenstva v skupini B sta odprli Nemčija ter Bosna in Hercegovina. Gostje so celoten prvi polčas vodili, v drugem pa so gostitelji prvenstva stvari postavili na svoje mesto in na koncu slavili z 92:82. Sledi obračun Francije in Litve (prenos od 17.30 na Kanalu A in VOYO), zvečer pa bo proti Madžarski na delu slovenska izbrana vrsta (prenos od 20. ure na POP TV in VOYO).

Jusuf Nurkić je v prvem polčasu Nemčiji natresel 17 točk. FOTO: Fiba Košarkarji Bosne so do uvodne prednosti, ki so jo zadržali celoten prvi polčas, prišli po trojki Džanana Muse. Čeprav jih Nemci v prvi četrtini niso spustili na večjo razliko, so košarkarji iz nekdanje skupne republike nadzirali potek tekme. Blestel je Jusuf Nurkić, za katerega domača obramba ni imela pravega odgovora. Prvo večjo prednost so si gostje priigrali na začetku druge četrtine, ko je bilo 29:20. Po zabijanju Nurkića za 40:32 je moral nemški selektor Gordie Herbert klicati že drugo minuto odmota v tem delu tekme, ki pa – tako kot prva – ni zalegla. Bosanski košarkarji so še naprej kraljevali pod obročema. Ko je center Portlanda domačemu zvezdniku Dennisu Schröderju prilepil blokado in je na drugi strani po hitrem protinapadu zadel Musa, je bila prednost Bosne prvič dvomestna (45:34). Do odmora so Nemci na krilih Johannesa Thiemanna – v prvem polčasu je dosegel devet točk – le nekoliko omilili prednost. Bosna je drugi polčas začela s petimi točkami prednosti (47:42). Jusuf Nurkić je v prvem delu dosegel 17 točk, 14 jih je dodal Musa. V nadaljevanju smo na parketu Laxness Arene spremljali povsem drugačno tekmo. Nemci so ekspresno prišli do delnega izida 12:0 in vodstva, ki ga nato niso več izpustili iz rok. Bosna je po zaslugi Muse v preostanku tretje četrtine nekako še držala stik z domačini. Ko pa je košarkar madridskega Reala moral na klop zaradi manjšega zvina gležnja, je igra gostov dokončno razpadla. Po trojki Andreasa Obsta osem minut pred koncem je na semaforju pisalo 77:60 in zmagovalec je bil odločen. Borbeni Musa je sicer stisnil zobe in se vrnil na parket, a to Bosni ni pomagalo. Tik pred koncem se je sicer razigral John Roberson, ki je zaostanek tri minute pred koncem zmanjšal na vsega šest točk. Nato pa si je Edin Atić privoščil neumnost, ko je po osebni napaki nad Schröderjem prejel še tehnično. Na koncu je bilo 92:82. Kljub porazu lahko za prvega košarkarja tekme brez kančka dvoma označimo Muso, ki je z odličnim metom iz igre (13/17) dosegel 30 točk. Nurkić je bil prav tako zelo dober z 21, vendar je v drugem polčasu povsem ugasnil. Pri domačinih sta Franz Wagner in Schröder dosegla po 18 točk, Johannes Thiemann je 13 dodal še pet skokov. Košarkarji Bosne in Hercegovine imajo na prvenstvu v Kölnu glasno podporo svojih navijačev. FOTO: Fiba