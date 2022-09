Slaughter: Po tekmi sem sam sebe vprašal: se je to zares zgodilo?

Sreda je bila dan, ki bi ga vsi košarkarski privrženci zagotovo najraje pozabili. Poljaki so v četrtfinalnem obračunu dobesedno obračunali s Slovenci in se veselili zgodovinske uvrstitve med najboljše štiri države tega evropskega prvenstva. V areni v Berlinu se je za Poljake zdel večer, kot bi bil iz sanj, slovenske sanje pa so na drugi strani postale nočna mora. Želja po ubranitvi evropskega naslova iz leta 2017, ko smo ga osvojili v Istanbulu, je bila tako pokopana. Poljaki so tako še ena izmed reprezentanc, ki je dokazala, da se s pravim pristopom lahko doseže vse.

Ko je na začetku tretje četrtine Sloveniji uspelo nadoknaditi 20 točk zaostanka, je bilo še malo tistih, ki so verjeli, da se Slovenci ne bi uvrstili v polfinale. Poljaki so se zdeli načeti, Slovenija je držala vajeti v svojih rokah. Takšna vrnitev pa zagotovo zahteva svoj davek, slovenskim košarkarjem so na koncu pošle moči. Da je Poljakom uspelo neverjetno, se zavedajo tudi igralci sami."Zelo je čustveno vse skupaj in zabavno, zelo zabavno. Kot sem že rekel, moja žena je prišla včeraj, zelo dolgo je potovala in rekel sem ji, poslušal, ne želim si še domov, želim, da ostanemo do ponedeljka, da se boš lahko spočila. Tako da, ja, mi smo samo igrali, igrali svojo igro, in to fantastično. Igrali smo kot ekipa, seveda je bilo tudi nekaj nihanj, toda nismo prenehali verjeti, da nam lahko uspe. Borili smo se celotno tekmo in na koncu dosegli zgodovinski uspeh," je po tekmi našemu novinarju Tadeju Vidrihu povedal eden izmed zvezdnikov ekipe Mateusz Ponitka.

"Ko se druga ekipa vrne po takšnem zaostanku, ko vidiš, da je dejansko ujela ritem in nadoknadila 20 točk razlike ... ampak ja, smo uspeli, nekako nam je uspelo. Pogovorili smo se, da moramo ostati še naprej mirni in zbrani in igrati še naprej svojo igro. Slovenija je v tretji četrtina začela zares agresivno in nekako nismo odgovorili na to, kar je tudi posledica premalo izkušenj, ki jih imamo na takšnih tekmah. Toda na koncu se je vseeno vse lepo izšlo. Mi smo prišli sem, da smo dokazali vsem, ki niso verjeli v nas, da zmoremo, da lahko zmagamo. In sedaj nas morajo spoštovati, ker si to zaslužimo," še zaključi.

