Slovencem pošle moči, Poljaki z zgodovinsko zmago v polfinalu s Francijo

Drugo četrtino sta z "alley-up" kombinacijo otvorila Dončić in Vlatko Čančar , Slovenija se je približala na točko (28:29) in pričakovali smo, da bo Poljska prej ali slej tudi ujeta. A to se ni zgodila. Na krilih razigranih Ponitke (do polčasa 16 točk, sedem skokov in sedem asistenc) in Michala Sokolowskega je Poljska hitro povišala prednost, Sloveniji pa se je v napadu popolnoma zaustavilo, saj je za naslednji koš iz igre, za katerega je poskrbel Goran Dragić , potrebovala – verjeli ali ne – šest minut.

Kot je bilo pričakovati, so se Poljaki od začetka v napadu zanašali predvsem na svojo udarno trojico – A. J. Slaughter , Mateusz Ponitka , Aleksander Balcerowski . Slednji je s pridom koristil prednost v višini (219 centimetrov) in je hitro vknjižil devet točk, Mike Tobey pa je že v prvi četrtini dobil dve osebni napaki, zaradi česar je Aleksander Sekulić hitro poskušal z nizko peterko brez klasičnega centra. Ob neobstoječi obrambi, ki je Poljakom v prvih desetih minutah dovolila 29 točk, je bilo jasno, da ima Slovenija precej rezerv tudi v napadu. Sploh zato, ker je bila Luka Dončić pri le petih točkah.

V drugem polčasu pa je na parket prišla Slovenija, kot jo poznamo. Zagreta v obrambi in dovolj zbrana v napadu, da se je prednost Poljske topila iz minute v minuto. Delni izid 5:0 na začetku je bil le nastavek za silovito nadaljevanje. Blestela sta Vlatko Čančar in Jaka Blažič, ki je v obrambi poskrbel za nekaj ključnih ukradenih žog, po katerih so poljski zvezdniki izgubljali živce in koncentracijo. Po treh četrtinah je na semaforju pisalo 63:64, Slovenija je tretji del dobila z izjemnih 24:6.

Čeprav je bila tretja četrtina s slovenskega zornega kota sanjska, pa se je kmalu videlo - že v uvodnih minutah zadnjega dela igre -, da so evropskim prvakom začele pojenjati moči. Poljska je strnila svoje vrste, z agresivno obrambo so znova omejili hiter slovenski pretok žoge, na drugi strani pa sta vajeti igre v svoje roke vzela izkušena branilca Slaughter in Ponitka, ki sta z nekaj težkimi meti z razdalje zapečatila slovensko usodo. To je boleč poraz za slovensko izbrano vrsto, ki tako ne bo ubranila naslova evropskega prvaka izpred petih let, Poljaki pa slavijo zgodovinski polfinale, v katerem se bodo v petek pomerili s Francijo.