Slovenci bodo v osmini finala Eurobasketa igrali z Belgijo

Potem ko si je slovenska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu v svoji skupini v Kölnu zagotovila prvo mesto po zmagi nad Francijo v 5. krogu (88:82), je dobila še tekmeca v osmini finala. V soboto ob 14.45 se bo v Berlinu pomerila z Belgijo, četrto iz skupine A, ki je igrala v Gruziji in na petih tekmah zabeležila tri zmage in dva poraza.

V tej skupini je v današnjih tekmah zadnjega kroga domača selekcija Gruzije izgubila s Črno goro s 73:81, Bolgarija je klonila proti Belgiji z 80:89, v obračunu za prvo mesto pa je Španija z 72:69 premagala Turčijo. Na lestvici skupine A je tako prvo mesto osvojila Španija, druga je bila Turčija, tretja Črna gora in četrta Belgija. Te štiri ekipe so si tudi zagotovile napredovanje v izločilne boje v Berlinu.

Potem ko so Slovenci na tekmi s Francijo (88:82) na krilih izjemnega Luke Dončića in njegovih 47 točk - s tem dosežkom je po novem drugi najboljši strelec na tekmah EP, pred njim je s 63 točkami iz davnega leta 1957 le Belgijec Eddy Terrace - prišli do prvega mesta v svoji skupini, so čakali še na razplet tekem v Gruziji. Glede na lestvici in razpored bi lahko dobili Črno goro ali Belgijo, nazadnje so bili v Tbilisiju četrti Belgijci in si na ta način postavili skoraj nemogočo oviro na poti do četrtfinala.

Če je Slovenija v tekmi z Belgijo jasen favorit, pa se obetajo zanimivi obračuni vsaj na dveh preostalih tekmah osmine finala. Že v tej fazi se bosta namreč pomerila stara košarkarska tekmeca Španija in Litva, pa tudi obračun med Francijo in Turčijo bo nadvse zanimiv. Domačini Nemci so, potem ko so v neposrednem obračunu premagali Francoze in si tako že pred zadnjo tekmo zagotovili drugo mesto v slovenski skupini, za nasprotnike dobili Črnogorce.

Pari osmine finala med skupinama A in B so: 12.45 Turčija - Francija 14.45 Slovenija - Belgija 18.00 Nemčija - Črna gora 20.45 Španija - Litva

Belgija sicer ni košarkarska nacija je pa njena reprezentanca igrala že na kar 18 evropskih prvenstvih v košarki. Najboljši rezultat je Belgija dosegla prav na svojem prvem in sicer davnega leta 1935, ko so bili šesti, v obdobju od leta 2000 dalje pa so bili najboljši na Eurobasketu, ki je potekal v Sloveniji, ko so bili deveti. Na klopi Belgije že štiri leta sedi Hrvat Dario Gjergja, ki je bil leta 2015 tudi pomočnik trenerja hrvaške reprezentance.

V preostalih današnjih tekmah v Kölnu so Litovci po slabem začetku EP lovili nadaljevanje in si ga tudi zanesljivo priigrali. Bosna in Hercegovina po zmagi nad Slovenijo ni zmogla še enega presenečenja, Litva je bila boljša s 87:70. Ob Mariusu Grigonisu s 16 točkami je bil nerešljiva uganka za BiH še Jonas Valančiunas (13 točk, 15 skokov), pri poražencih je Džanan Musa dosegel 22 točk.